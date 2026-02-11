冬奧╱「貓跳」滑雪…女子雪上技巧 美首度包攬冠亞軍

女子雪上技巧亞軍傑琳·考夫（左起）、冠軍伊麗莎白·萊姆利和第3名佩里娜·拉豐。（歐新社）

深吸一口氣，從布滿「蘑菇包」的陡坡頂端滑下，膝蓋像彈簧般快速屈伸，在密集的雪包間劃出曲折的軌跡。

這是中國運動員楊丫、黎睿霖11日在米蘭冬奧 會自由式滑雪女子雪上技巧資格賽中的一幕。經過兩日資格賽比拼，中國兩位姑娘最終未能進入當地時間11日下午的決賽輪，在29位參賽者中位列最後兩名。

在國際雪上技巧舞台上，歐美和澳洲 等傳統強國長期佔據主導地位。11日的女子雪上技巧決賽，美國隊20歲的伊麗莎白·萊姆利（Elizabeth Lemley）以82.30分奪冠，她的隊友、北京冬奧會亞軍傑琳·考夫（Jaelin Kauf）以80.77分獲得銀牌，這也是美國奧運史上首次；平昌冬奧會冠軍、法國隊的佩里娜·拉豐（Perrine Laffont）以78分獲得銅牌。

雪上技巧被認為是自由式滑雪中極具技術性和觀賞性的項目，被形象地稱為「貓跳」滑雪。到底是跳還是滑？答案是：跳著滑。

這是所有滑雪項目中公認最難穩定駕馭的地形之一——選手在布滿密集雪包的陡峭賽道上高速滑降的同時，需要像貓科動物一樣靈活地跳躍、迴轉，並在兩個跳台上完成空中動作。

裁判的打分主要依據運動員的迴轉、空中動作、速度來進行。身體控制、動作流暢、跳躍姿態、落地穩定性等都是評分內容。

「連貫性、流暢性等，成為評分關鍵。」中國自由式滑雪雪上技巧領隊趙輝說。

自由式滑雪雪上技巧常被與空中技巧混淆，實際上這是兩個完全不同的項目。兩者在場地、技術等方面存在明顯差異。

空中技巧是運動員從跳台起跳後展示空中翻轉動作的競技項目，形象比喻好像「雪上的跳水」，而雪上技巧則更像「雪上的障礙跑」。相比之下，雪上技巧更注重在複雜地形上的綜合表現，而不僅僅是空中動作的難度和高度。

滑雪本身具有一定危險性，在布滿雪包的場地滑行並在跳台騰躍，更加大膝蓋等部位的受傷風險。

黎睿霖這次便是帶著膝蓋和腳踝的傷上場。資格賽前每次訓練滑行，教練都要詢問她膝蓋的感受。「所以這個項目對腿部力量有一定要求，滑到雪包膝蓋要主動吸收衝擊力。」黎睿霖說。

「如果你的技術好，學會了正確地做這項運動，那麼受傷的機率就會大大降低。我執教加拿大 隊很多年，我們隊員的膝蓋傷當然很多，但腰部傷病發生率更高，因為下背部也容易受到衝擊，但如果你學會正確緩衝，其實沒人們想得那麼糟。」來自加拿大的中國隊教練羅伯特·科伯說。

事實上，雪上技巧在國外深受歡迎。「在加拿大有很多小孩在練雪上技巧，加拿大有些地方的雪場比較小，無法進行高山滑雪或者越野滑雪，那最有意思的就是雪上技巧賽道。魁北克雪上技巧歷史悠久，走出過非常多優秀的滑雪運動員。」科伯說。

1992年法國阿爾貝維爾冬奧會，雪上技巧被列入正式比賽項目。近年來在國際賽場，美國、澳洲、加拿大、日本等國家是金牌大戶。

中國2007年成立雪上技巧國家隊，2014年索契冬奧會，中國選手首次亮相雪上技巧冬奧賽場，寧琴獲得女子雪上技巧比賽第18名，也是目前為止中國在這個項目上的女子最好成績。

楊丫和黎睿霖都是從蹦床轉項而來。兩人2018年首次接觸滑雪。那時楊丫15歲，黎睿霖12歲。

「在中國，這仍然是一項相對較新的運動，雖然姑娘們進步很大，但我們還有很長的路要走。」科伯說，「目前中國很多選手都是跨項選材而來，但未必像其他國家的運動員從兩三歲就開始滑雪，所以國外選手的雪感更好，在雪上更加自信。」

科伯進一步解釋：「如果你很小的時候滑雪，你不會那麼害怕摔倒，但成年後滑雪，對摔倒的恐懼會阻止你拓展個人的技術能力。無所畏懼是我們這項運動成功最重要的因素之一。」

對比歐美，中國隊此次沒有男隊員進入米蘭冬奧賽場，過去幾屆冬奧會也多是一到兩名選手參賽。此次楊丫的米蘭冬奧會資格還是替補而來。

「跳躍上和國際高水平選手差距不大，主要是滑行，今天其實算是正常水平，能發揮出訓練水平，我覺得已經挺好了，畢竟不是說拼一下就能進決賽的，要在之後的訓練中不斷打磨技術。」資格賽後，楊丫說。

比賽中，她們的滑行看起來更加舉重若輕，在令人眼花繚亂的雪包陣中，身體像彈簧一樣有節奏地起伏。

「這些國家的運動員往往從小接觸這項運動，積累了豐富的經驗和技巧。可喜的是，目前在中國有更多的孩子開始從小練習雪上技巧，而不是跨項，所以我對雪上技巧在中國的未來很樂觀。」科伯說。