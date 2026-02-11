冬奧╱最難項目…北歐兩項挪威奪金 中國選手帶傷完賽

挪威選手延斯·奧夫特布羅。（美聯社）

在11日進行的米蘭-科爾蒂納冬奧會北歐兩項男子個人標準台+10公里越野滑雪比賽中，挪威 選手延斯·奧夫特布羅以29分59秒4獲得金牌。

共36人參加了當天的比賽，25歲的奧夫特布羅在當天的跳台滑雪環節排名第七，但在10公里越野滑雪比賽中，他穩紮穩打，逐漸追趕至領先集團。比賽最後一圈，奧夫特布羅抓住時機發起衝擊，成功甩開對手，並將優勢保持到終點。北京冬奧 會上，奧夫特布羅獲得北歐兩項男子團體大跳台金牌和個人大跳台銀牌。

世界盃 積分榜領跑者、奧地利名將約翰內斯·蘭帕特在衝刺階段緊追不捨，但未能跟上奧夫特布羅的節奏，最終以1秒之差獲得銀牌。芬蘭選手埃羅·希爾沃寧獲得銅牌。

中國選手趙嘉文和趙子賀順利完賽，分別位列第31名和第36名。北京冬奧會，中國選手首次參加該項目，當時由趙嘉文獲得第47名。

趙子賀在越野滑雪階段的下坡路段因速度過快不慎摔倒，面部大面積擦傷、血跡明顯，但他頑強堅持完成比賽。衝過終點線時，全場觀眾以熱烈掌聲向他致意。

中國代表隊北歐兩項項目教練葛達告訴新華社記者，趙子賀的傷口已經及時得到醫生處理，是擦皮傷，運動員身體暫無大礙。葛達說：「原以為他會停下來，可他還是完賽了。」

北歐兩項由跳台滑雪和越野滑雪組成，被公認為最難的冬季項目之一。運動員根據跳台成績確定越野滑雪的出發順序和時間差，最終以越野滑雪成績決定名次。