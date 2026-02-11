我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬日暴風雪過後 為何清洗車子很重要

去年華府撞機 父母遇難…美冬奧少年淚吻遺照

冬奧╱最難項目…北歐兩項挪威奪金 中國選手帶傷完賽

新華社義大利泰塞羅2月11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
挪威選手延斯·奧夫特布羅。（美聯社）
挪威選手延斯·奧夫特布羅。（美聯社）

在11日進行的米蘭-科爾蒂納冬奧會北歐兩項男子個人標準台+10公里越野滑雪比賽中，挪威選手延斯·奧夫特布羅以29分59秒4獲得金牌。

共36人參加了當天的比賽，25歲的奧夫特布羅在當天的跳台滑雪環節排名第七，但在10公里越野滑雪比賽中，他穩紮穩打，逐漸追趕至領先集團。比賽最後一圈，奧夫特布羅抓住時機發起衝擊，成功甩開對手，並將優勢保持到終點。北京冬奧會上，奧夫特布羅獲得北歐兩項男子團體大跳台金牌和個人大跳台銀牌。

世界盃積分榜領跑者、奧地利名將約翰內斯·蘭帕特在衝刺階段緊追不捨，但未能跟上奧夫特布羅的節奏，最終以1秒之差獲得銀牌。芬蘭選手埃羅·希爾沃寧獲得銅牌。

中國選手趙嘉文和趙子賀順利完賽，分別位列第31名和第36名。北京冬奧會，中國選手首次參加該項目，當時由趙嘉文獲得第47名。

趙子賀在越野滑雪階段的下坡路段因速度過快不慎摔倒，面部大面積擦傷、血跡明顯，但他頑強堅持完成比賽。衝過終點線時，全場觀眾以熱烈掌聲向他致意。

中國代表隊北歐兩項項目教練葛達告訴新華社記者，趙子賀的傷口已經及時得到醫生處理，是擦皮傷，運動員身體暫無大礙。葛達說：「原以為他會停下來，可他還是完賽了。」

北歐兩項由跳台滑雪和越野滑雪組成，被公認為最難的冬季項目之一。運動員根據跳台成績確定越野滑雪的出發順序和時間差，最終以越野滑雪成績決定名次。

北京冬奧 世界盃 挪威

上一則

去年華府撞機 父母遇難…美冬奧少年淚吻遺照 全場動容

下一則

冬奧╱冬季兩項女子15公里 法國包攬冠亞軍

延伸閱讀

米蘭－科爾蒂納冬奧3金入袋 瑞士范奧曼躋身傳奇之列

米蘭－科爾蒂納冬奧3金入袋 瑞士范奧曼躋身傳奇之列
米蘭冬奧獎牌與綬帶脫落 主辦單位：有辦法修理

米蘭冬奧獎牌與綬帶脫落 主辦單位：有辦法修理
冬奧／瑞典兄妹冰壺混雙冠軍 美國隊亞軍

冬奧／瑞典兄妹冰壺混雙冠軍 美國隊亞軍
冬奧／挪威選手冬季兩項鍍銅 賽後淚崩自爆出軌

冬奧／挪威選手冬季兩項鍍銅 賽後淚崩自爆出軌

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10

超人氣

更多 >
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市
川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正