冬奧╱滑雪飛人為什麼能飛得越來越遠？

斯洛維尼亞隊選手彼得·普雷夫茨在比賽中。（新華社檔案照）

在過去一個多世紀里，跳台滑雪的飛行距離不斷被刷新。從19世紀中葉不足20米，到如今在飛行跳台上突破250米，人類在空中的停留時間，被一次次重新定義。

運動員「飛得越來越遠」，是技術、場地、器材、規則與邊緣博弈長期疊加的結果。

溯源現代跳台滑雪，繞不開挪威 先驅諾爾海姆。1866年左右，他在世界上最早的跳台滑雪比賽中奪冠。現存史料記載其最遠跳躍約在18至19.5米之間。雖然沒有超過20米，但在當時已經是相當了不起的成績。

隨後近百年間，跳台滑雪發展相對緩慢。運動員普遍採用雙板平行、身體直立的姿勢，空中時間短，飛行距離通常不超過百米。這一階段的核心目標並非「跳多遠」，而是「如何安全落地」。

真正改變這項運動的，是20世紀80年代引入的V字型滑雪姿勢。選手在比賽中張開滑雪板呈V字形，空氣升力顯著增加。到1992年冬奧 會，這一技術已成為主流，跳台滑雪由此從「跳躍」轉變為「滑翔」。

此後，運動員對起跳角度、身體前傾、空中姿態和落地穩定性的控制不斷精細化，如今的頂級跳台滑雪，更像是一項高度精密的「空中工程學」。

飛行距離的提升，也離不開跳台本身的升級。現代跳台通過更平緩的著陸坡、更科學的曲線設計，在提高安全性的同時，允許運動員追求更長的飛行距離。上世紀60年代末，「飛行跳台」應運而生——專門為突破極限飛行距離而設計，和普通大跳台相比，在坡度、長度和安全措施上都有顯著優化。從此，跳台滑雪的飛行距離大幅提升。

滑雪板也持續革新，變得更輕、更穩定。即便在嚴格規則下，器材製造商仍在尋找合法範圍內的極限，成為運動員突破極限的重要推力。

2015年，斯洛維尼亞名將彼得·普雷夫茨跳出250米，成為首位跨越這一門檻的運動員。十年後，他的弟弟多門·普雷夫茨跳出254.5米，創造新的世界紀錄。從諾爾海姆的不足20米，到普雷夫茨兄弟的250米以上，人類用了150多年，把「跳台滑雪」變成了真正的「空中飛行」。

禦風飛行，比賽服裝的表面積成為影響成績的關鍵因素。研究顯示，比賽服裝每增加1厘米寬度，可增加約3.2米的飛行距離。比賽服因此成為跳台滑雪的敏感領域。

按照規則，運動員在賽季開始前需接受3D身體掃描，測量時只能穿彈性緊身內衣，比賽服尺寸公差嚴格限制在2至4厘米之間，褲襠高度、軀幹長度等數據全部備案。

但這裡存在潛在可乘之機。近年最典型案例來自挪威隊，相關人員在官方檢查後對比賽服進行非法縫線處理，使關鍵部位更大、更具空氣動力學優勢。事發之後，運動員本人最終被認定不知情而免於追責，教練和裝備人員遭到重罰，事件震動整個跳台滑雪界。今年初，有媒體報道個別運動員可能通過科技手段短期改變身體尺寸，以獲取更寬鬆的比賽服，從而在空中獲得額外升力。這一說法雖無確鑿證據，世界反興奮劑機構已表示將緊密關注。

今天的跳台滑雪，是一項高度精密的運動：技術、器材、場地、規則，甚至比賽服的每一厘米，都可能決定勝負。飛得更遠，是人類挑戰極限的本能；而如何在公平、安全與創新之間找到平衡，才是這項運動真正需要面對的「落地區」。