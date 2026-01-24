U23亞洲盃決賽／中國不敵日本 仍創歷史最好成績

我的頻道

不斷更新／冬季風暴20州緊急狀態 預計這3市最嚴重

新華社沙特阿拉伯吉達24日電
U23男足亞洲盃決賽中，中國隊以0:4不敵衛冕冠軍日本隊。(新華社)
在24日進行的2026年U23男足亞洲盃決賽中，中國隊以0:4不敵衛冕冠軍日本隊。亞軍也是中國隊參加該項賽事的歷史最好成績。

當天這場決賽是自2004年後，中國男足各級國家隊首次亮相洲際大賽決賽。而日本隊此前在2016年和2024年兩度闖入U23男足亞洲盃決賽，兩次奪冠。本屆賽事，日本隊以U21年齡段球員作為主要陣容，進攻火力強大，在決賽前共打進12球，僅失1球。中國隊進攻能力雖弱於日本隊，但全隊在決賽前憑藉穩固的防守一球未失。

雙方開場便進入快節奏對抗。第五分鐘，日本隊利用一次角球機會在禁區內完成第一次射門，中國隊門將李昊力保球門不失。兩分鐘後，中國隊向余望接隊友傳中頭球攻門，但力量太小未能構成威脅。

第12分鐘，大關友翔在禁區內的射門折射入網，為日本隊首開紀錄。第20分鐘，小倉幸成在中國隊禁區前搶斷後抽射得手，日本隊以2:0領先。

易邊再戰，劉浩帆第57分鐘在禁區內手球犯規，日本隊獲得點球，佐藤龍之介主罰命中，將比分改寫為3:0。第68分鐘，楊希在禁區內補射破門，但因越位被判無效。第76分鐘，小倉幸成的遠射又形成折射，李昊來不及撲救，中國隊最終0:4告負。

