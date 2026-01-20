3球完勝…U23男足亞洲盃 中國隊踢走越南首次進決賽

中國隊球員20日在比賽後與主教練安東尼奧·普切（右二）合影。（新華社）

20日在沙烏地阿拉伯 吉達進行的U23男足亞洲盃半決賽中，中國隊以3:0完勝越南 隊，首次闖入該項賽事決賽。

此前，中國隊已經多次創造歷史。因為歷史戰績不佳，中國隊本屆賽事僅被列為第四檔次的球隊。小組賽階段，中國隊憑藉頑強的防守和守門員李昊的神勇表現，以1勝2平的成績位列D組第二，首次闖入淘汰賽；四分之一決賽中，中國隊通過點球大戰力克烏茲別克斯坦隊，首次躋身四強。

當日的半決賽，中國隊陣容進行了大幅輪換。出乎預料的是，面對此前進攻表現搶眼的越南隊，前四場比賽均採取穩固防守策略的中國隊本場壓了出來，並掌控了場上局勢。上半場中國隊控球率達到65%，並多次製造威脅，但未能打破僵局。

易邊再戰，中國隊在第47分鐘通過一次角球機會改寫比分，彭嘯在前點頭球得手，打進了自己本屆賽事的第二個進球。中國隊此前四場比賽僅打進一球，進球的正是彭嘯。

5分鐘後，向余望在禁區前沿轉身抽射破門，比分來到2:0。

第73分鐘，「帶刀後衛」彭嘯再度破門，但主裁判在觀看視頻回放後，判定中國隊李鎮全越位在先，取消進球。補時階段，拜合拉木助攻王鈺棟破門，中國隊鎖定勝局。

目前，中國隊在本屆賽事五場比賽中保持「零」失球。