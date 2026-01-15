經典賽／就算退休也要投…克蕭加入美國隊 參戰WBC圓夢

傳奇左投克蕭重出江湖。（美聯社檔案照）

37歲傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），已經投完大聯盟生涯的最後一球，但那並非選手生涯的最後一球，美國隊今天驚喜宣布克蕭將參戰世界棒球經典賽 ，這也將是他生涯首度參與這項賽事，一圓2023年未能克服保險 問題的遺憾。

克蕭18年大聯盟生涯打下223勝96敗、防禦率2.53、3052次奪三振，手握3屆塞揚、1座年度MVP，也是三屆世界大賽 冠軍得主，擁有豪華履歷的他，心中仍有一個遺憾。

克蕭在2023年就夢想參戰經典賽，表達高度意願，然而因為他的傷病史加上2000萬美元年薪，沒有保險公司願意承保，他最終無奈退出，也坦言真的很失望；當時克蕭已經34歲，外界認為這是他最後一次挑戰經典賽的機會，隨著去年球季結束後退役，更沒人想得到，他將在今年披上美國隊戰袍。

大聯盟官方X寫著：「他的故事還沒結束，克蕭將為美國隊出戰經典賽！」美國隊官方X留言：「三屆世界大賽冠軍、11度全明星賽入選、3屆塞揚以及2014年國聯MVP，將在世界棒球經典賽為美國隊最後一次穿上球衣。」

美國隊組軍豪華陣容，目前已有包括史肯斯（Paul Skenes）、史庫柏（Tarik Skubal）、韋伯（Logan Webb）、萊恩（Joe Ryan）、霍梅斯（Clay Holmes）等先發投手，大聯盟官網分析，克蕭預期不會擔任先發投手，但就算作為球隊王牌的巔峰歲月已經遠去，球隊對他在生涯後期面對打者的能力仍然深具信心，任何時候只要球隊有需要，他能以任何角色上場貢獻。