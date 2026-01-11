台「國民金孫」林昀儒4強苦戰勝張本智和 WTT杜哈爭冠軍

林昀儒檔案照。（新華社）

台灣桌球好手「國民金孫」林昀儒 今天在WTT杜哈冠軍賽男單4強歷經7局大戰，以12比10、11比6、6比11、6比11、6比11、11比8、11比5艱辛擊敗日本 好手張本智和，順利闖進決賽。

賽前林昀儒與張本智和在世界桌球職業大聯盟（WTT）交手過11次，林昀儒以3勝8敗居下風，不過今天開賽就氣勢如虹，連拿2局打出好彩頭。

不過從第3局起，林昀儒攻勢受限，加上又過度倚賴反手擰球，導致攻擊線路略微單調，讓張本智和有備而來，掌握住節奏後，連續以11比6追回3局。

關鍵第6局，開賽張本智和就是3比0攻勢，林昀儒急喊暫停，和教練王翊澤重新討論戰術，雖然暫停過後又被對手拿了1分，但隨後林昀儒連得7分逆轉，順利收下第6局追成平手。

決勝第7局，林昀儒找回前2局的策略和手感，尤其發球後銜接第3拍都主動強攻，取得4比1領先，儘管張本智和追成4比4平手，但林昀儒手感火燙又連得5分，提前為比賽定調。

林昀儒賽後接受主辦單位訪問時表示，「一開賽打得確實滿好的，但從2比0領先變成2比3落後，我還是跟自己說不要想太多，盡力拚殺做到最好。」

這是林昀儒自從2023年WTT法蘭克福冠軍賽後，再度於「冠軍賽（Champions）」等級的賽事打到決賽，對手將是韓國好手張禹珍，過去2人交手各取3勝。