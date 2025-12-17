美加墨世界盃冠軍 獎金5000萬…48球隊至少可拿1050萬

我的頻道

新華社華盛頓12月17日電
國際足總主席英凡提諾檔案照。（新華社）
國際足總主席英凡提諾檔案照。（新華社）

國際足球總會(FIFA)17日宣佈，參加2026年美加墨世界盃的48支球隊將獲得總計7.27億美元的獎金和補貼，其中冠軍將獲得5000萬美元獎金。

國際足總當天在一份聲明中表示，國際足總理事會在卡達多哈召開會議，批准了創紀錄的7.27億美元財政方案。根據分配方案，6.55億美元將被用於發放獎金，其中冠軍將獲得5000萬美元，亞軍將獲得3300萬美元，季軍將獲得2900萬美元，即便是最後一名也可以獲得900萬美元。

此外，每支參賽球隊還將獲得150萬美元的「備戰費用補貼」。這意味著，只要打入世界盃決賽圈，每支球隊至少可以獲得1050萬美元。

國際足總表示，與2022年卡達世界盃相比，美加墨世界盃的獎金增加了50%。這與參賽隊伍數量從32支增至48支有一定關係。據媒體報道，卡達世界盃冠軍阿根廷隊獲得4200萬美元獎金，亞軍法國隊獲得3000萬美元。

國際足總主席英凡提諾(Gianni Infantino)在聲明中表示：「2026年國際足總世界盃在對全球足球界的財政貢獻方面也將具有開創性意義。」

2026年世界盃將於明年6月至7月在美國、加拿大、墨西哥舉行，這將是首次有48支球隊參賽的世界盃。

