NBA湖人前中鋒坎貝爾佛州溺斃 警方研判死於意外

中央社洛杉磯5日綜合外電報導
洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾(中)。(美聯社資料照)
洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾(中)。(美聯社資料照)

多家媒體5日報導，NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell），本周稍早在佛羅里達州溺水身亡。他在2004年效力於底特律活塞時，曾隨隊奪下NBA總冠軍。

路透報導，坎貝爾的死訊3日公布，當時未透露死因。

時人雜誌（People Magazine）報導，佛羅里達州布羅瓦郡（Broward County）調查服務主管史坦坎普（Thomas Steinkamp）證實坎貝爾因溺水身亡。布羅瓦郡警長辦公室研判57歲的坎貝爾死於意外。

體育頻道ESPN報導，坎貝爾在1日釣魚時突發未具體說明的健康緊急狀況。

坎貝爾身高約6呎11吋，司職中鋒/大前鋒，是克勒姆森大學（Clemson University）籃球校史得分王，在1990年NBA選秀中第1輪第27順位被湖人選中。

他於1990至1999年球季為湖人效力，曾與年輕時的已故球星布萊恩（Kobe Bryant）、前球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）等球員並肩作戰。

坎貝爾離開湖人後，曾為夏洛特黃蜂（期間改名為紐奧良黃蜂）、西雅圖超音速（奧克拉荷馬雷霆前身）、底特律活塞及紐澤西籃網等球隊效力。

坎貝爾於2003至2005年球季在活塞打球，在2004年NBA冠軍賽對上前東家湖人，與當時的「活塞五虎」聯手擊敗「OK連線」布萊恩與歐尼爾，奪下當年總冠軍。

