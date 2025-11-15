我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達州搶道引路怒 11歲男童上學途中遭槍擊身亡

社論／政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案

球星C羅資格賽肘擊吞紅牌 恐缺席世界盃葡萄牙首役

中央社都柏林15日綜合外電報導
葡萄牙13日在世界盃資格賽以0比2不敵愛爾蘭，陣中大將「C羅」羅納度（右）因肘擊苦吞紅牌被罰下場，恐將缺席明年世界盃至少葡萄牙的首場比賽。（美聯社）
葡萄牙13日在世界盃資格賽以0比2不敵愛爾蘭，陣中大將「C羅」羅納度（右）因肘擊苦吞紅牌被罰下場，恐將缺席明年世界盃至少葡萄牙的首場比賽。（美聯社）

葡萄牙13日在世界盃資格賽以0比2不敵愛爾蘭，陣中大將「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）因肘擊苦吞紅牌被罰下場，恐將缺席明年世界盃至少葡萄牙的首場比賽。

路透社報導，C羅在都柏林比賽中因手肘擊中愛爾蘭後衛歐謝（Dara O'Shea），一開始領到黃牌，但在主審裁判到場邊觀看影像回放後，判罰升級為紅牌，這也讓C羅首次在國家隊生涯中被驅逐出場。

葡萄牙總教練馬蒂內茲（Roberto Martinez）表示：「當他試圖擺脫防守球員時，那個動作看起來比實際情況嚴重。我不認為那是刻意的手肘動作，比較像是整個身體的動作。但從攝影機角度看起來像是手肘動作。我們接受判決。這可能是紅牌，但要有充分的理由。」

C羅將在16日葡萄牙主場對上亞美尼亞的比賽停賽一場。葡萄牙目前在F組仍領先匈牙利2分，只要取勝就能取得明年世界盃的參賽資格。

然而，根據國際足球總會（FIFA）規定，「嚴重犯規」至少停賽2場，而「暴力行為」則至少停賽3場；若涉及攻擊性動作（包括以手肘攻擊），將依情節裁定適當的停賽時間。

FIFA做出裁決可能需要3週時間。世界盃前的熱身賽不計入停賽場次。

這是C羅在他為葡萄牙出賽的破紀錄226場比賽中第一次吃到紅牌。

馬蒂內茲說：「他是我們的隊長，在此之前，他從未被罰下場。我認為這次判罰有些嚴厲，因為他是一位非常為球隊著想的隊長。」

C羅正努力爭取參加他生涯第6次世界盃。

C羅 葡萄牙 世界盃

上一則

開季2勝10敗戰績慘澹 NBA鵜鶘開除教頭葛林

延伸閱讀

C羅證實2026世足賽將是最後一舞 可能一兩年內退休

C羅證實2026世足賽將是最後一舞 可能一兩年內退休
AI投資戰 微軟在葡萄牙撒100億 Google在德砸58億

AI投資戰 微軟在葡萄牙撒100億 Google在德砸58億
葡萄牙 三部曲／里斯本建築青瓷瓷磚 隱現明朝幻影

葡萄牙 三部曲／里斯本建築青瓷瓷磚 隱現明朝幻影
葡萄牙 三部曲／里斯本賭場 007情報員龐德誕生地

葡萄牙 三部曲／里斯本賭場 007情報員龐德誕生地

熱門新聞

加拿大饒舌歌手德瑞克。（路透）

MLB／藍鳥為何輸道奇？饒舌歌手「嘲諷大谷」被指戰犯

2025-11-09 00:26
佐佐木朗希(左)、羅哈斯(右)。（路透）

MLB／羅哈斯吐槽佐佐木朗希「道奇最爛舞者」：我很抱歉

2025-11-08 20:26
大谷翔平收下生涯第4座年度MVP，4次都是全票當選，壓倒性勝出。(路透)

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

2025-11-13 20:56
獨行俠球星戴維斯近來受傷勢影響，不常上場。(路透)

NBA／獨行俠傳討論雙星交易可能性 沃爾：戴維斯已有離意

2025-11-14 00:40
獨行俠開除總經理哈里森。（美聯社）

NBA／重磅交易送走唐西奇 獨行俠總經理下台

2025-11-11 18:10
大谷翔平與太太真美子、愛犬Decoy。圖為2024年舊照。(路透)

MLB／大谷夫妻穿上Decoy色等開獎 愛犬今年沒跑掉了

2025-11-13 22:16

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品
台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了
華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑

華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」