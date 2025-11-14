賽場又見馬龍 奧運會6冠王：沒拿過這塊金牌

11月14日，在澳門進行的第十五屆全國運動會乒乓球男子團體小組賽A組比賽中，北京隊3比0戰勝河南隊。北京隊選手馬龍（右）在場邊與隊友慶祝勝利。（新華社）

澳門 銀河綜藝館的射燈照向4號台，37歲的馬龍 站上第十五屆全運會乒乓球賽場。

這是馬龍第六次征戰全運會，此前他的榮譽簿已寫滿輝煌：完成雙圈大滿貫壯舉，獲得6枚奧運會金牌，是中國隊夏奧史上獲得金牌最多的運動員……但有一項桂冠他從未獲得——全運會男團冠軍。

14日傍晚，乒乓球男團小組賽A組，北京隊對陣河南 隊。首盤，37歲的馬龍搭檔黃友政亮相，對手是牛冠凱/夏易正。比賽還未開始，現場已是山呼海嘯般為他加油的聲音。

前兩局，馬龍/黃友政11:3、11:5輕鬆拿下。第三局，兩隊從2:2戰至8:8，直到河南隊11:9扳回一城。第四局，馬龍/黃友政沒有再給對手機會，11:7鎖定勝利。

「很長時間沒有參加這樣正式的比賽了，能夠重返賽場，會有一些興奮，也很緊張。」當龍隊在賽後說出「緊張」，記者們都很意外。

「上場之前，我跟黃友政也在溝通，兩個人希望在場上能夠多調動，這樣可能會緩解緊張，我覺得這方面做得還不錯。」馬龍說。

在為北京隊拿下首盤勝利後，馬龍坐到了教練席。他認真觀看了隊友王楚欽、黃友政的後兩盤比賽。當隊友打出好球，馬龍總不吝掌聲；當黃友政第四局與對手打到10:10後，馬龍也緊張地站起了身，直到黃友政17:15拿下比賽。

「總的來說，今天還是不錯的。」馬龍說，「我希望自己能夠盡全力去展現最好的水平。」