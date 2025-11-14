我的頻道

世說新聞╱華翁堅持這件事60年 其中秘辛是...

曾控蓋茨性侵 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

潘展樂百米自由泳奪冠 全運會個人首金捍衛榮譽

中新社廣州11月15日電
第十五屆全國運動會游泳男子100米自由泳冠軍、浙江隊選手潘展樂在頒獎儀式後向觀眾致意。（新華社）
第十五屆全國運動會游泳男子100米自由泳冠軍、浙江隊選手潘展樂在頒獎儀式後向觀眾致意。（新華社）

中國第十五屆全國運動會14日產生29枚金牌。浙江隊「飛魚」潘展樂男子100米自由泳奪冠，這是他在本屆全運會的首枚個人項目金牌。香港七人制橄欖球隊時隔12年重返全運會賽場，在男子金牌賽中力克衛冕冠軍山東隊。 

游泳項目14日決出五枚金牌。在女子200米蝶泳賽場，福建隊新銳陳露穎游出2分05秒45的成績，以「黑馬」之姿奪得金牌。賽前兩大奪冠熱門河北隊「小孩姐」于子迪和江蘇隊「蝶後」張雨霏分獲銀、銅牌。 　　

陳露穎此番奪冠並非偶然，她曾在2023年至2025年全國游泳錦標賽實現該項目三連冠，2024年更是以2分02秒52刷新該項目世界青年紀錄。     　　

在男子100米自由泳決賽中，世界紀錄保持者、浙江隊潘展樂以48秒01的成績驚險奪冠，拿下個人首枚全運會單項金牌。福建隊劉吳狄以0.24秒之差收穫銀牌，河南隊王浩宇與江蘇隊趙家悅均以48秒49位列第三。女子50米仰泳賽場同樣激烈，江西隊萬樂天以27秒38奪冠，僅領先廣東隊汪雪兒0.12秒。湖北隊陳潔獲得季軍。 　　

浙江隊「五朝元老」汪順在男子200米個人混合泳決賽中「遊」刃有餘，以1分56秒20、領先亞軍3.66秒的絕對實力實現四連冠，並收穫個人第18枚全運金牌。廣東隊陶冠男、上海隊陳諾分列二、三名。 　　

在女子4×200米自由泳接力決賽中，河北隊在最後50米實現反超，以7分45秒98力壓浙江隊奪冠。廣東隊收穫銅牌。 　　

花樣游泳集體項目金牌花落由巴黎奧運會中國花遊隊隊長馮雨領銜的北京體育大學隊，北京隊與四川隊分別獲得銀牌和銅牌。 　　

七人制橄欖球項目14日收官。在男子金牌賽中，時隔12年再戰全運會的香港隊以26:19擊敗衛冕冠軍山東隊，展現出亞洲頂尖水準。北京隊在銅牌賽中以24:14戰勝江蘇隊，獲得季軍。女子組方面，江蘇隊以35:12大勝山東隊奪冠。四川隊位列第三。同樣時隔12年回歸的香港女隊最終排名第五。     　　

乒乓球混合雙打金牌賽中，廣東隊「詩與遠方」組合林高遠/劉詩雯以大比分4:2戰勝江蘇隊組合陳垣宇/蒯曼，奪得本屆賽事乒乓球項目首枚成年組金牌。銅牌賽為「遼寧隊德比」，王藝迪/袁勵岑苦戰七局擊敗陳幸同/徐海東。

14日，37歲老將、「雙圈大滿貫」得主馬龍迎來本屆全運會首秀。他代表北京隊出戰男團小組賽，與隊友黃友政、王楚欽直落三盤擊敗河南隊，贏得首勝。 　　

羽毛球男、女團體決賽14日雙雙上演「蘇浙對決」。由奧運冠軍陳雨菲和黃雅瓊領銜的浙江女隊以3:0完勝江蘇女隊，該隊首次加冕為全運會冠軍。男團決賽中，兩隊鏖戰至終局，最終江蘇隊以大比分3:2艱難奪冠。 　　

在體操男子個人全能決賽中，北京隊選手蕭若騰以84.531分成功衛冕，實現兩連冠。湖南隊張博恒與浙江隊楊皓楠分獲亞、季軍。男子鞍馬吊環雙杠全能項目金牌則歸屬奧運冠軍、四川隊選手鄒敬園。張博恒再添一銀，江蘇隊老將尤浩摘銅。 　　

此外，拳擊4金、場地自行車3金，皮划艇激流迴旋、舉重、攀岩、射擊各2金，以及曲棍球1金各歸其主。 　　

女籃成年組半決賽，坐擁多位國手的廣東隊以108:48大勝遼寧隊，陣容同樣雄厚的四川隊以107:65輕取江蘇隊，兩隊將於15日晚會師金牌賽。 　　

排球女子成年組小組賽迎來焦點戰，擁有張常寧、龔翔宇、吳夢潔等多位國手的江蘇隊直落三局，擊敗由中國女排前隊長朱婷領銜的河南隊。

