潘展樂百米自由泳奪冠 全運會個人首金捍衛榮譽

第十五屆全國運動會游泳男子100米自由泳冠軍、浙江隊選手潘展樂在頒獎儀式後向觀眾致意。（新華社）

中國第十五屆全國運動會14日產生29枚金牌。浙江隊「飛魚」潘展樂男子100米自由泳奪冠，這是他在本屆全運會的首枚個人項目金牌。香港 七人制橄欖球隊時隔12年重返全運會賽場，在男子金牌賽中力克衛冕冠軍山東隊。

游泳項目14日決出五枚金牌。在女子200米蝶泳賽場，福建隊新銳陳露穎游出2分05秒45的成績，以「黑馬」之姿奪得金牌。賽前兩大奪冠熱門河北隊「小孩姐」于子迪和江蘇隊「蝶後」張雨霏分獲銀、銅牌。

陳露穎此番奪冠並非偶然，她曾在2023年至2025年全國游泳錦標賽實現該項目三連冠，2024年更是以2分02秒52刷新該項目世界青年紀錄。

在男子100米自由泳決賽中，世界紀錄保持者、浙江隊潘展樂以48秒01的成績驚險奪冠，拿下個人首枚全運會單項金牌。福建隊劉吳狄以0.24秒之差收穫銀牌，河南 隊王浩宇與江蘇隊趙家悅均以48秒49位列第三。女子50米仰泳賽場同樣激烈，江西隊萬樂天以27秒38奪冠，僅領先廣東隊汪雪兒0.12秒。湖北隊陳潔獲得季軍。

浙江隊「五朝元老」汪順在男子200米個人混合泳決賽中「遊」刃有餘，以1分56秒20、領先亞軍3.66秒的絕對實力實現四連冠，並收穫個人第18枚全運金牌。廣東隊陶冠男、上海隊陳諾分列二、三名。

在女子4×200米自由泳接力決賽中，河北隊在最後50米實現反超，以7分45秒98力壓浙江隊奪冠。廣東隊收穫銅牌。

花樣游泳集體項目金牌花落由巴黎奧運 會中國花遊隊隊長馮雨領銜的北京體育大學隊，北京隊與四川隊分別獲得銀牌和銅牌。

七人制橄欖球項目14日收官。在男子金牌賽中，時隔12年再戰全運會的香港隊以26:19擊敗衛冕冠軍山東隊，展現出亞洲頂尖水準。北京隊在銅牌賽中以24:14戰勝江蘇隊，獲得季軍。女子組方面，江蘇隊以35:12大勝山東隊奪冠。四川隊位列第三。同樣時隔12年回歸的香港女隊最終排名第五。

乒乓球混合雙打金牌賽中，廣東隊「詩與遠方」組合林高遠/劉詩雯以大比分4:2戰勝江蘇隊組合陳垣宇/蒯曼，奪得本屆賽事乒乓球項目首枚成年組金牌。銅牌賽為「遼寧隊德比」，王藝迪/袁勵岑苦戰七局擊敗陳幸同/徐海東。

14日，37歲老將、「雙圈大滿貫」得主馬龍迎來本屆全運會首秀。他代表北京隊出戰男團小組賽，與隊友黃友政、王楚欽直落三盤擊敗河南隊，贏得首勝。

羽毛球男、女團體決賽14日雙雙上演「蘇浙對決」。由奧運冠軍陳雨菲和黃雅瓊領銜的浙江女隊以3:0完勝江蘇女隊，該隊首次加冕為全運會冠軍。男團決賽中，兩隊鏖戰至終局，最終江蘇隊以大比分3:2艱難奪冠。

在體操男子個人全能決賽中，北京隊選手蕭若騰以84.531分成功衛冕，實現兩連冠。湖南隊張博恒與浙江隊楊皓楠分獲亞、季軍。男子鞍馬吊環雙杠全能項目金牌則歸屬奧運冠軍、四川隊選手鄒敬園。張博恒再添一銀，江蘇隊老將尤浩摘銅。

此外，拳擊4金、場地自行車3金，皮划艇激流迴旋、舉重、攀岩、射擊各2金，以及曲棍球1金各歸其主。

女籃成年組半決賽，坐擁多位國手的廣東隊以108:48大勝遼寧隊，陣容同樣雄厚的四川隊以107:65輕取江蘇隊，兩隊將於15日晚會師金牌賽。

排球女子成年組小組賽迎來焦點戰，擁有張常寧、龔翔宇、吳夢潔等多位國手的江蘇隊直落三局，擊敗由中國女排前隊長朱婷領銜的河南隊。