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NBA球星少林寺「出家」？官方微博證實剃髮 寺院這麼說

世界新聞網╱即時報導
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2025年世界女子排球聯賽6日在北京國家體育館由法國對陣比利時，溫班亞瑪（左二）出席觀戰。（新華社）
2025年世界女子排球聯賽6日在北京國家體育館由法國對陣比利時，溫班亞瑪（左二）出席觀戰。（新華社）

根據NBA官方微博9日消息，馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama，中國譯「文班亞馬」）已經剃發，將在少林寺開啟為期十天的閉關修煉。溫班亞瑪上季奪下年度新人，今年首度入選明星賽，不料第2個賽季卻因右肩深層靜脈血栓提前報銷。

新京報報導，溫班亞瑪近日現身河南嵩山少林寺，不僅剃成光頭、身著僧服，還與寺內僧侶一同享用齋飯，這段獨特經歷迅速在網路引發球迷熱議。

根據馬刺相關媒體報道，消息人士透露，溫班亞瑪此次登封少林寺並非一時興起。他對博大精深的少林文化滿懷濃厚興趣，打算在寺廟開啟為期10天的修行生活。為此，他果斷暫停後續行程，隨行團隊也已先離開。

6月9日，據大河報記者從少林寺相關人士處得知，溫班亞瑪目前確實在少林寺，但是相關事宜不方便對外公開。

此前，溫班亞瑪曾到訪北京，並參觀遊覽了天壇、八達嶺長城等景點。 NBA中國官方網站也證實了此事。

（取自NBA中國官方微博）
（取自NBA中國官方微博）

記者了解到，外國球星來少林寺「剃度出家」的消息不太可能，因為剃度出家需要走嚴格的正規受戒的程序，並不是短期可以進行的。根據規定，外國人並不能在少林寺進行剃度出家。經寺院方面的溝通同意後，外界人士在少林寺進行修行體驗的活動是有可能的。

溫班亞瑪2004年1月4日出生於法國勒謝奈，職業籃球運動員，身高2公尺26，司職大前鋒/中鋒，現效力於NBA聖安東尼奧馬刺隊。

值得一提的是，登上嵩山造訪少林寺的NBA球星並非個案。 2009年，NBA著名中鋒歐尼爾就曾前往少林寺問禪求教。同年，NBA球星德文·哈里斯也曾造訪少林寺。 2016年，韋德訪問了少林寺，在西方聖人殿前上香祈求世界和平，並參觀了少林寺歷代高僧的墓地-塔林。今年3月，外國網紅Speed（也被稱為甲亢哥）的中國行曾引發熱烈關注，少林寺也是其中國行的一站，他的拜訪引發了海外對於少林寺的討論熱潮。

NBA 馬刺 河南

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