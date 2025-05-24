約克維奇生涯第100座ATP單打冠軍到手 史上第3人

約克維奇成為史上僅僅第3位拿下100座ATP單打冠軍的男網好手。(美聯社)

塞爾維亞網球名將約克維奇 今天在日內瓦公開賽男單決賽，以一貫戲劇性的後來居上表現擊敗波蘭對手胡爾卡奇，成為史上僅僅第3位拿下100座ATP單打冠軍的男網好手。

綜合法新社和美聯社報導，38歲的約克維奇（Novak Djokovic）是為了替接下來的大滿貫賽法國公開賽（French Open）暖身而參加這次的日內瓦公開賽（Geneva Open），今天先丟一盤再連追兩盤，與世界排名第31的胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）鏖戰3小時5分鐘後，以5比7、7比6（7/2）、7比6（7/2）勝出。

約克維奇今天贏球成為公開賽時代奪得ATP單打100冠的史上第3人，另兩位分別是總共奪得109冠的美國名將康諾斯（Jimmy Connors），以及有103冠的瑞士好手費德勒（Roger Federer）。

這也是這位前世界球王繼去年夏天在巴黎奧運 上擊敗西班牙後起之秀阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）摘金以來的第一冠。

約克維奇將於26或27日展開本屆法網首戰，對手是美國的麥唐納（Mackenzie McDonald）。