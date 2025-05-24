我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

停電後…伊朗片「這只是一場意外」獲坎城金棕櫚獎

拜登那未能播出的競選廣告：新書爆料剪接也救不了

約克維奇生涯第100座ATP單打冠軍到手 史上第3人

中央社日內瓦24日綜合外電報導
約克維奇成為史上僅僅第3位拿下100座ATP單打冠軍的男網好手。(美聯社)
約克維奇成為史上僅僅第3位拿下100座ATP單打冠軍的男網好手。(美聯社)

塞爾維亞網球名將約克維奇今天在日內瓦公開賽男單決賽，以一貫戲劇性的後來居上表現擊敗波蘭對手胡爾卡奇，成為史上僅僅第3位拿下100座ATP單打冠軍的男網好手。

綜合法新社和美聯社報導，38歲的約克維奇（Novak Djokovic）是為了替接下來的大滿貫賽法國公開賽（French Open）暖身而參加這次的日內瓦公開賽（Geneva Open），今天先丟一盤再連追兩盤，與世界排名第31的胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）鏖戰3小時5分鐘後，以5比7、7比6（7/2）、7比6（7/2）勝出。

約克維奇今天贏球成為公開賽時代奪得ATP單打100冠的史上第3人，另兩位分別是總共奪得109冠的美國名將康諾斯（Jimmy Connors），以及有103冠的瑞士好手費德勒（Roger Federer）。

這也是這位前世界球王繼去年夏天在巴黎奧運上擊敗西班牙後起之秀阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）摘金以來的第一冠。

約克維奇將於26或27日展開本屆法網首戰，對手是美國的麥唐納（Mackenzie McDonald）。

約克維奇 巴黎奧運 阿爾卡拉斯

上一則

備戰紐約大都會「台灣日」開球 賈永婕：要把國旗帶到場上

延伸閱讀

美國退出ＷＨＯ 賴清德：台灣不會放棄加入

美國退出ＷＨＯ 賴清德：台灣不會放棄加入
從美出發郵輪 犯罪率2年新高 前特勤局特工：人群聚集處易犯罪

從美出發郵輪 犯罪率2年新高 前特勤局特工：人群聚集處易犯罪
日內瓦網賽／約克維奇成功復仇阿納爾迪 用晉4強慶祝38歲

日內瓦網賽／約克維奇成功復仇阿納爾迪 用晉4強慶祝38歲
網球／約克維奇備戰法網 掰了教練墨瑞 半年沒獲1冠

網球／約克維奇備戰法網 掰了教練墨瑞 半年沒獲1冠

熱門新聞

台北101董事長賈永婕（左二）與家人23日出席紐約台商活動，為美國職棒大都會AI台灣日開球暖身。（中央社）

備戰紐約大都會「台灣日」開球 賈永婕：要把國旗帶到場上

2025-05-24 09:53
哈利伯頓、奈史密斯。（路透）

NBA／奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨 哈利伯頓「致敬」米勒鎖喉

2025-05-22 00:16
哈利伯頓。（美聯社）

NBA／哈利伯頓神奇後撤步殺進OT 溜馬延長賽逆轉尼克

2025-05-21 23:24
巴特勒。（路透）

NBA／批評巴特勒比賽態度 韋德：拿6000萬不看籃框

2025-05-21 01:35
唐斯攻下35分、12籃板。（美聯社）

NBA／尼克遭溜馬逆轉 唐斯：我們只打了46分鐘好球

2025-05-22 01:53
大谷翔平23日總計5打數1安打、1得分。（美聯社）

MLB／道奇5小時46分、13局苦戰擊敗大都會 大谷翔平5支1

2025-05-24 02:50

超人氣

更多 >
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」
洛縣96家餐廳這些原因停業整頓 華人愛店也中招

洛縣96家餐廳這些原因停業整頓 華人愛店也中招
南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走
蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例