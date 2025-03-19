我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解密檔案透露甘迺迪遇刺是CIA內部小集團所為？

速霸陸對本田 兩款暢銷小型SUV比一比

戴資穎不拿球拍改拿菜刀 切菜做飯一樣令人驚豔

記者葉君遠／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
戴資穎不拿球拍改拿菜刀。圖／民視提供
戴資穎不拿球拍改拿菜刀。圖／民視提供

羽球天后戴資穎球打得好，拿菜刀做菜如何？她上陳美鳳民視「美鳳有約」拿刀切香菇，跟著林姿佑一起做煨娃娃菜。

台灣之光羽球天后戴資穎昨日來到民視「美鳳有約」把菜刀當球拍握，跟時尚天后陳美鳳分享在國外的養生料理，陳美鳳笑說很興奮能跟小戴同台炒菜，前一晚還失眠，特別準備潮牌小娃娃送給球后，陳美鳳瞬間變成追星小粉絲。

戴資穎也說來錄影最開心的是她阿嬤，因為阿嬤是美鳳姊的頭號粉絲，最愛看她在八點檔的演出。兩個不同領域的天后相見歡，提到保養兩人有志一同，戴資穎說因為自己是過敏體質都要固定吃適合她的益生菌，而且跟美鳳姐一樣早上起來都會喝一包滴雞精補充體力，保養自己也隨時可以面對高壓的挑戰。

節目中戴資穎跟著藝人林姿佑帶來煨娃娃菜的獨家祕方，世界級好喝的滴雞精入菜，但看著鍋碗瓢盆還有點遲疑的戴資穎，透露其實自己真的沒有下廚，印象中都是「媽媽的味道」，沒想到林姿佑媽媽魂上身，居然要台灣之光戴資穎幫他打下手「切香菇」，戴資穎認真問：「要切多大塊？可不可以先示範？」，林姿佑笑說：「一邊示範一邊要她切得跟網球拍格子大小一樣」。

戴資穎於是用握球拍方式一塊塊切，戴資穎還說怕切到手套，但果然是打過金牌戰的英雄，穩穩地把任務完成不見慌亂，讓大家直呼她的高EQ。戴資穎難得透露自己日常，像是在國外比賽通常都是一些生冷的食物，會很想念熱騰騰的食物，所以帶著滴雞精早上熱熱的喝，也是她的照顧自己的方法之一。

除此之外，像是回到娘家的戴資穎，還到收視冠軍的八點檔「好運來」參訪，曾經與戴資穎在八點檔合作的蘇晏霈獻花歡迎她，影后謝瓊煖更興奮的一直蹦蹦跳跳，還有女主角侯怡君說看到本人感覺好不真實，球后本人好沉穩內斂，何豪傑、謝京穎以及何蓓蓓爭相要合照，看過大風大浪的演員們突然瞬間變成小粉絲，可見球后魅力無法擋。

戴資穎 羽球

上一則

大谷翔平本季首轟佐佐木朗希登板 道奇擒小熊摘2連勝

延伸閱讀

當年遭母反對 陳美鳳親吐情牽男伴40年

當年遭母反對 陳美鳳親吐情牽男伴40年
遭對方母反對卻情牽40年 陳美鳳認身邊有個「他」

遭對方母反對卻情牽40年 陳美鳳認身邊有個「他」
陳美鳳帶傷上鑽石舞台 猛男當轎子、秒換三套華服

陳美鳳帶傷上鑽石舞台 猛男當轎子、秒換三套華服
必娶女人：「3生肖女」超旺夫 不離不棄打點全家…天后影后上榜

必娶女人：「3生肖女」超旺夫 不離不棄打點全家…天后影后上榜

熱門新聞

大谷翔平(右)與長嶋茂雄合影。(擷自大谷翔平IG)

大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

2025-03-15 13:36
斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)

網球／被17歲天才打到崩潰 斯威雅蒂對球僮怒揮球遭噓

2025-03-14 23:59
道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）挑戰海膽。（擷自大谷翔平IG）

大谷翔平請客 177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽吃完笑了

2025-03-16 13:18
道奇隊遠征東京，班達、史考特、史奈爾帶回滿滿戰利品。圖／取自道奇官方IG

MLB／逛超商遇到大谷翔平賣飯糰 史奈爾：我認識他

2025-03-15 16:58
小熊隊投手今永昇太(左)、外野手鈴木誠也(右)今天接受媒體聯訪。

MLB／扛開幕戰今永昇太感受壓力 晚會幽默致詞逗笑隊友

2025-03-14 00:50
大谷翔平找來名廚宴請道奇隊友。（取材自大谷翔平官方Instagram）

MLB／大谷翔平找的晚宴名廚曝光 最難預訂壽司、燒鳥店都來了

2025-03-17 00:40

超人氣

更多 >
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
登機時空服員說「哈囉」不光出於禮貌 還有這些目的

登機時空服員說「哈囉」不光出於禮貌 還有這些目的
太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費
花粉季變長了...全美過敏嚴重城市 紐奧良排第2、榜首是它

花粉季變長了...全美過敏嚴重城市 紐奧良排第2、榜首是它
金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了