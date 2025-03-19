我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅外美公民財產放外國配偶名下可省稅？

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

MLB／佐佐木朗希初登板飆火球 3局失1分

記者蘇志畬／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佐佐木朗希大聯盟初登板。(美聯社)
佐佐木朗希大聯盟初登板。(美聯社)

別上「MLB Debut」徽章，道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希在大聯盟的初登板就在家鄉日本，東京巨蛋舉行的大聯盟海外開幕戰，佐佐木朗希先發3局失1分，最快球速100.5哩（約161公里）、均速98哩（約158公里），退場時道奇隊以5：1領先。

影片來源：YouTube@MLB

佐佐木朗希成為大聯盟史上第24位初登板就是先發的日本投手，然而因壞球偏多，先發3局僅被敲1支安打，另有多達5次保送，也是丟掉1分的原因，另有3次三振。

開賽佐佐木朗希看似投得氣喘吁吁，但面對首名打者哈普（Ian Happ）就是3顆100哩（約160公里）速球對決，成功製造飛球出局。

面對小熊隊第2棒鈴木誠也，佐佐木朗希在5顆99到101哩的速球中，夾雜1顆曲球，結果最後投進好球帶的99.3哩速球讓鈴木誠也揮棒形成擦棒被捕，大聯盟生涯首次三振就是K掉日本同胞。

接著2球就讓強打塔克（Kyle Tucker）敲出飛球出局，佐佐木朗希的初登板在1局下投出三上三下。

道奇隊援護來得快，2局上史密斯（Will Smith）保送、孟西（Max Muncy）二壘打，接著史密斯靠暴投得分，赫南德茲（Enrique Hernandez）高飛犧牲打送回孟西，單局得到2分。

2局下佐佐木突然陷入亂流，單局出現2次四壞，但用內野飛球、製造雙殺化解危機；3局上2出局後，艾德曼（Tommy Edman）又敲出一發陽春砲擴大領先，在一旁熱身的佐佐木朗希也用手拍打手套致意。

只不過3局下佐佐木亂流擴大，1出局後被敲1支安打，隨後連投3次四壞保送，奉送小熊隊1分，接著以連2K結束滿壘危機，他也振奮大叫，不過投到56球的他也結束今天任務，4局下由賈西亞（Luis García）接替。

佐佐木朗希 道奇 日本

上一則

MLB／大谷翔平本季首轟在日本 畫面認定 追平個人最快

下一則

大谷翔平本季首轟佐佐木朗希登板 道奇擒小熊摘2連勝

延伸閱讀

MLB東京開幕戰逢櫻花季 大谷帶動票房 日本旅遊更旺了

MLB東京開幕戰逢櫻花季 大谷帶動票房 日本旅遊更旺了
NBA／史密斯「關鍵罰失」 助火箭完成對76人25分逆轉秀

NBA／史密斯「關鍵罰失」 助火箭完成對76人25分逆轉秀
聖蓋博爭取聯邦資金修繕史密斯公園

聖蓋博爭取聯邦資金修繕史密斯公園
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

大谷翔平(右)與長嶋茂雄合影。(擷自大谷翔平IG)

大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

2025-03-15 13:36
斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)

網球／被17歲天才打到崩潰 斯威雅蒂對球僮怒揮球遭噓

2025-03-14 23:59
道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）挑戰海膽。（擷自大谷翔平IG）

大谷翔平請客 177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽吃完笑了

2025-03-16 13:18
道奇隊遠征東京，班達、史考特、史奈爾帶回滿滿戰利品。圖／取自道奇官方IG

MLB／逛超商遇到大谷翔平賣飯糰 史奈爾：我認識他

2025-03-15 16:58
小熊隊投手今永昇太(左)、外野手鈴木誠也(右)今天接受媒體聯訪。

MLB／扛開幕戰今永昇太感受壓力 晚會幽默致詞逗笑隊友

2025-03-14 00:50
勇士隊球星庫明加傷癒即將復出。(路透資料照片)

NBA／勇士連勝還有好消息 庫明加有望復出打國王

2025-03-12 00:14

超人氣

更多 >
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房
登機時空服員說「哈囉」不光出於禮貌 還有這些目的

登機時空服員說「哈囉」不光出於禮貌 還有這些目的
花粉季變長了...全美過敏嚴重城市 紐奧良排第2、榜首是它

花粉季變長了...全美過敏嚴重城市 紐奧良排第2、榜首是它
太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費