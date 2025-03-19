MLB／大谷翔平本季首轟在日本 畫面認定 追平個人最快

大谷翔平擊出全壘打。(路透)

大谷翔平 的本季首轟就獻給了日本 球迷，今晚在東京巨蛋的大聯盟海外開幕系列賽第二戰，一顆飛到中外野的飛球雖然被球迷碰到，但經過畫面檢視後仍判定為全壘打。

影片來源：YouTube@MLB

道奇 隊與小熊隊連兩天在日本交手，大谷翔平昨天5打數2安打，幫助道奇隊以4：1贏球，不過全壘打尚未開張，賽後他也坦言因為在日本打球的壓力，心情上有點緊張。

而今天大谷翔平繼續擔任先發第1棒、指定打擊，前兩打席分別是左外野飛球、滾地球出局，而道奇隊則是靠著2發全壘打加上高飛犧牲打，還有佐佐木朗希先發3局僅失1分的演出，早早取得5：2領先。

6局上輪到大谷翔平第3次上場，面對中繼右投皮爾森（Nate Pearson）在2好2壞後，將一顆99.1哩的速球掃到外野靠近全壘打牆處、球彈回場內，也讓裁判決定重新確認狀況。

大谷翔平在歡呼聲漫步跑回本壘，而裁判經過重播輔助判決，看到球曾打到伸出手的日本球迷，但軌跡看來已經越過全壘打牆，因此認定為全壘打，這發陽春砲幫助道奇隊擴大為6：2領先。

開季第2場就開轟，大谷翔平追平個人最快紀錄，第8打席開轟則是第二快，僅次於2018年的6打席開轟，也成為繼2004年3月31日的松井秀喜以來，再次有日本球員在日本舉辦的大聯盟開幕系列賽開轟。