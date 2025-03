MLB／逛超商遇到大谷翔平賣飯糰 史奈爾：我認識他

道奇 隊遠征日本 東京,來到大谷翔平 的故鄉,隨處可見他的廣告,史奈爾(Blake Snell)在看到全家超商裡大谷翔平的飯糰廣告後,也笑答:「我認識他」。

When you see an ad for Shohei. 😂 pic.twitter.com/6sS1SvIUPr