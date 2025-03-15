MLB／逛超商遇到大谷翔平賣飯糰 史奈爾：我認識他

道奇隊遠征東京，班達、史考特、史奈爾帶回滿滿戰利品。圖／取自道奇官方IG

道奇 隊遠征日本 東京，來到大谷翔平 的故鄉，隨處可見他的廣告，史奈爾（Blake Snell）在看到全家超商裡大谷翔平的飯糰廣告後，也笑答：「我認識他」。

When you see an ad for Shohei. 😂 pic.twitter.com/6sS1SvIUPr — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) March 15, 2025

道奇、小熊隊將在3月18、19日在東京巨蛋進行海外開幕戰，兩隊日前抵達備戰，除了官方行程外，也有不少東京遊記成為熱議話題，選手們走訪許多景點，史奈爾今天與史考特（Tanner Scott）、班達（Anthony Banda）一起造訪築地市場，品嘗生魚片、和牛、醬油糰子等美食。

道奇官方X還貼出一段有趣的影片，史奈爾在全家超商看到大谷翔平的飯糰廣告，馬上轉身面對鏡頭，比比上方的廣告，「我認識他」。全家超商與大谷翔平合作，推出「二刀流飯糰系列」，共有4款新品，一上市就帶動飯糰熱銷。

3人不僅吃飽喝足，還帶回滿滿戰利品，包括Game boy掌機遊戲、寶可夢卡牌，史奈爾說：「我整趟旅程都在買寶可夢，全部都是。」班達被問到是否開心，露出孩子般的笑容回答：「對啊！」