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MLB官網火速報導中華隊晉級：讓人無法想像的事沒發生

記者藍宗標／即時報導
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經典賽資格賽，中華隊成功擊敗西班牙隊，搶下明年經典賽會內賽門票。記者許正宏／攝影
經典賽資格賽，中華隊成功擊敗西班牙隊，搶下明年經典賽會內賽門票。記者許正宏／攝影

中華隊今天在世界棒球經典賽資格賽A組最後一戰以6：3擊敗西班牙，搶下明年經典賽正賽門票，大聯盟官網首頁立刻以頭條新聞報導，中華隊跟上尼加拉瓜的腳步，加入明年春天已經鎖定參賽資格的16隊行列。

影片來源：YouTube@World Baseball Classic

官網指出，中華隊是世界排名第2的球隊，剛獲世界12強棒球賽冠軍，「錯過明年經典賽參賽資格」這種讓人無法想像的事，差點就要發生，今天在在喧鬧、座無虛席的台北大巨蛋觀眾前獲勝。

官網提到，這場比賽你來我往，沒有領先的一方感到安全，每當中華隊得分，西班牙似乎都會立即反擊，最終地主隊展現他們需要的精彩表現，西班牙在得點圈有人時，12次打數只有兩支安打，留下11個殘壘。

中華隊6局上靠失誤攻下兩分，都是西班牙三壘手恩卡納西昂暴傳一壘，官網指出，中華隊擴大領先，爆滿觀眾歡呼雀躍時，恩卡納西翁忍不住哭了，淚水從他的臉上滑落。

宋晟睿首局上演令人難以置信、身體完全伸展的魚躍接球，徐若熙中繼3.1局失1分，飆出5次三振，最快球速98英里，孫易磊7局下面臨1出局滿壘，連飆兩次三振化解危機，也都被官網稱讚。

對西班牙來說，這又是一次艱難的失利，歷年有機會拚下經典賽門票的資格賽，已經連續輸掉3場比賽，前兩場是2022年不敵英國和捷克。

中華隊在獲勝的一刻，全隊興奮衝上投手丘灑水慶賀。記者許正宏／攝影
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經典賽 尼加拉瓜

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