網壇世界球王辛納涉禁藥案接受禁賽3個月 趕得上法網

網壇世界球王辛納。(美聯社)

世界反禁藥組織今天表示，已與涉及禁藥風波的網壇世界球王辛納（Jannik Sinner）就禁賽期達成協議，他立即展開為期3個月禁賽。因此趕得上5月開打的法國網球公開賽。

路透社報導，辛納去年3月未通過藥檢後，8月獲得1獨立仲裁機關裁決未違規，世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency，WADA）已就此向國際體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport，CAS）提出上訴，預定今年4月開庭。

辛納當時檢測 出合成代謝藥物氯替醇（clostebol）呈陽性反應，他的說法是，這是他輔助團隊的1名成員替他按摩和施以運動治療時進入他體內。

辛納的禁賽期始於2月9日，並將於5月4日結束，但他從4月13日就可開始恢復訓練。而法國網球公開賽（French Open）主要賽程將於5月25日展開。

世界反禁藥組織今天發聲明說：「針對義大利 網球員辛納的案件，我們證實已達成解決協議，球員接受因違反禁藥規定禁賽3個月。」

聲明還說：「世界反禁藥組織同意，辛納不是蓄意作弊，他攝取到氯替醇並未因此獲得任何表現強化的好處，且是在他不知情的情況下發生，歸咎於他團隊成員的疏忽。」

辛納是近幾個月來第2位世界排名居前的網球名將接受因禁藥違規而禁賽。當前世界排名第2的波蘭女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）也曾因曲美他嗪（trimetazidine）藥檢未過，去年11月接受禁賽1個月。