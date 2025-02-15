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網球傳奇阿格西之子當投手 代表德國力拚晉級經典賽

中央社亞利桑納州土桑市15日綜合外電報導
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網球巨星安德瑞阿格西（右）和葛拉芙（左）的兒子將代表母親的祖國德國參加世界棒球經典賽資格賽。（路透）
網球巨星安德瑞阿格西（右）和葛拉芙（左）的兒子將代表母親的祖國德國參加世界棒球經典賽資格賽。（路透）

世界網壇知名神鵰俠侶安德瑞阿格西和葛拉芙夫婦的兒子傑登阿格西，並未承襲父母打網球，而是成為棒球投手。他將代表母親的祖國德國參加世界棒球經典賽資格賽，爭取會內賽門票。

「阿格西」（Agassi）這個名字就是網球成功的代名詞。傑登阿格西（Jaden Agassi）希望能讓它也和棒球的成功聯繫起來。

傑登阿格西是網球巨星安德瑞阿格西（Andre Agassi）和葛拉芙（Steffi Graf）的兒子，現年23歲的他將於3月2日在亞利桑納州土桑市（Tucson）展開的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）代表德國隊出賽，這將是他首度在國際賽事中亮相。

傑登阿格西出生於拉斯維加斯，但他將代表母親葛拉芙的祖國德國角逐WBCQ。

葛拉芙在1988年奧運為當時的西德贏得網球女單金牌，而安德瑞阿格西在1996年亞特蘭大奧運為美國贏得網球男單金牌。這兩位網球傳奇人物共拿下30座網球大滿貫賽冠軍。

然而，他們的兒子傑登阿格西選擇打棒球而不是網球。他在高中時就開始投球，並於2021年至2023年在南加州大學（University of Southern California）進一步磨練投球技巧。

傑登阿格西這名右投手繼續為加州大學聯盟（California Collegiate League）聖巴巴拉森林人隊（Santa Barbara Foresters）投球，並在2024年在大聯盟選秀聯盟（MLB Draft League）馬霍寧郡拳師犬隊（Mahoning Valley Scrappers）有所突破，繳出防禦率2.96和K/9值（平均每9局三振次數）9.2。傑登阿格西在2023年和2024年的大聯盟選秀中都沒被選上。

德國、巴西、哥倫比亞和中國這4支國家代表隊將參加在土桑市舉行的世界棒球經典賽資格賽，爭奪參加2026年世界棒球經典賽的門票。本屆世界棒球經典賽共有20支球隊角逐，其中16席已確定，剩下的4席將從資格賽產生，A、B兩組資格賽的前兩名將進入會內賽。

經典賽 德國 加州大學

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