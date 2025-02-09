亞冬會╱短道速滑中國隊2金收官 備戰米蘭冬奧還需提速

2月9日，中國隊選手林孝埈（右）、韓國隊選手樸智元在比賽中發生身體碰撞，中國隊獲得季軍。（新華社）

哈爾濱亞冬會短道速滑項目9日收官，中國隊交出2金2銀4銅的成績單。作為2026年米蘭冬奧會前的一場重要練兵，本次亞冬會的經驗和教訓，為中國隊之後的備戰指引了方向。

長期以來，中韓對抗是亞洲短道速滑的關鍵詞，南韓 女隊此次派出崔敏靜、金吉莉等名將，共攬入本次亞冬會女子單項三枚金牌。中國短道速滑此番最大驚喜來自女子3000米接力賽場，老將范可新帶領小將公俐、張楚桐和王欣然力壓南韓隊，拿下這枚寶貴的金牌。

近年來，中國女隊的水平和南韓隊等頂尖強隊存在一定差距。此次奪金，離不開范可新在交接和衝刺過程中爭取的優勢，以及年輕選手的敢打敢拼。在最後一圈超越南 韓選手、為中國隊鎖定勝利的公俐說，「絕殺」憑藉的是全隊的信念和默契，「我們還有很大的進步空間，這枚金牌幫助我們更有信心應對之後的比賽」。

中國男隊也衝破了南韓隊的「封鎖」，由林孝埈奪得男子500米金牌。這枚金牌來得頗為不易，選手在決賽中遭遇了兩次重賽。第一次因為中國選手孫龍與南韓選手金太星在首個彎道處發生身體碰撞而摔倒，第二次由於賽場上有超一半選手摔倒且影響到領跑選手，金太星被罰下，場上剩下兩名中國選手和兩名南韓選手。第三次鳴槍後，林孝埈實現反超奪冠。

和男子500米決賽類似，碰撞和意外貫穿此次亞冬會的短道速滑比賽。在首先進行的混合團體2000米接力決賽中，距離比賽結束還剩下兩圈，林孝埈在出彎道時因冰刀碰到標誌塊而摔倒，中國隊無緣摘取本屆亞冬會首金，也與領獎台擦肩而過。

女子1500米決賽，小將楊婧茹一度領先並處在領滑位置，在對手超越時，她不慎摔出賽道。賽後採訪中，臧一澤、劉少林和孫龍等多位中國選手都表示，短道速滑賽場瞬息萬變、充滿意外，這也是其魅力所在。如何應對意外情況，中國隊在此後國際大賽中還將進一步調整和提高。

影響中國隊此次戰績的還有其他因素。男子5000米接力決賽最後一圈，原本領先、正在衝刺的林孝埈遭到南韓選手朴智元的手臂阻擋而摔倒，最終南韓隊被判犯規，中國隊僅獲銅牌。

中國短道速滑名宿楊揚認為，中國男隊執行戰術冷靜果敢，超越過程乾淨利落。冠軍祗是一個名次的具體表現，但贏得真正的金牌才會被尊重。「有的時候訓練能力、技術都要靠一口氣迸發出來，今天小夥子們的表現非常好。」

男子1000米決賽中，孫龍同樣遭遇了與南韓選手的身體碰觸，最終兩人被裁判組判為共同責任。南韓隊包攬金銀牌，中國選手劉少昂摘銅。賽後採訪中，孫龍也對判罰表示了質疑。「我覺得體育精神是很乾淨、純潔、不被污染的……我會在接下來的比賽中完善自己、學習規則。」

如兩屆冬奧會短道速滑冠軍武大靖所評價，中國隊在此次亞冬會存在一些失誤，但整體上每位運動員發揮出了應有的水平。距離米蘭冬奧會還有不到一年時間，中國隊也將認真總結此次亞冬會「中考」的成功和失利，在接下來的世界巡迴賽米蘭站和即將在北京舉行的世錦賽中爭創佳績，努力在米蘭「大考」中捍衛中國短道速滑的榮耀。