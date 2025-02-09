WTT新加坡大滿貫賽孫穎莎奪魁 19歲林詩棟登世界第1

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽，林詩棟獲得男單冠軍。（新華社）

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡 大滿貫賽9日進行了單打決賽。世界排名第一的孫穎莎 以4:1擊敗蒯曼，繼2023年之後再次在該項賽事女單項目上問鼎。林詩棟以4:2戰勝梁靖崑，將男單冠軍收入囊中。

前一個比賽日結束後，國乒提前包攬本站賽事五項冠軍。面對首次打入大滿貫賽單打決賽的蒯曼，孫穎莎以11:8先下一城。在蒯曼以11:9扳平局分後，孫穎莎完全掌控住了場上局面；她以11:7、11:5、11:6連勝三局，大比分4:1奪冠。這是孫穎莎的第三個WTT大滿貫賽單打冠軍，也是她第14個WTT系列賽事單打冠軍。

孫穎莎表示，非常開心能在2025年開一個好頭；面對熟悉的對手，自己首先立足於拼。「賽前會想到這是一場非常艱苦的比賽，蒯曼近期的狀態和實力都有很大提高，自己還是專注于每一分。」她說。

男單決賽中，林詩棟與梁靖崑在前四局戰成平手。此後林詩棟以11:3、11:2再勝兩局，大比分4:2取勝。加上混雙和男雙冠軍，林詩棟成為本站賽事「三冠王」。

「沒想到自己能夠拿到三項冠軍，也非常不容易，畢竟兼項有一定難度。這次自己做得比較好的地方是精力分配比較合理。」林詩棟說。

憑藉當天的冠軍，年僅19歲的林詩棟男單排名超過王楚欽 ，首次登上世界第一的寶座。對此他表示，世界第一只是一個稱號，還是要在之後一系列比賽中完善自己，全力以赴打好每一場球。