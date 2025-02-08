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台棒球小將陽念希將來美加入巨人隊 目標5年上大聯盟

記者王燕華／花蓮即時報導
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18歲棒球小將陽念希加盟美國職棒舊金山巨人隊，這個月就要啟程來美。（記者王燕華／攝影）
18歲棒球小將陽念希加盟美國職棒舊金山巨人隊，這個月就要啟程來美。（記者王燕華／攝影）

18歲棒球小將陽念希加盟美職舊金山巨人隊，這個月將啟程來美。母親吳馨怡透露，兒子從小就很有想法，小三主動說要學英文，小五開始打棒球就以大聯盟為目標，這次簽約只考慮1天，家人全力支持並祝福；陽念希說，希望保持健康，目標是5年上大聯盟。

陽念希出身棒球世家，父親陽東益曾是中華職棒統一獅選手，退役後到花蓮投身基層棒球教練。陽念希小五開始打棒球，多次入選國家隊，守備位置是投手球速最快達152公里，因表現突出且187公分身高條件相當好，被巨人隊相中，去年12月簽約。

「兒子從小就有美職大聯盟的夢想」母親吳馨怡回想，陽念希小學3年級主動說要學英文，小5突然自己決定打棒球，還為此轉校；後來讀花蓮化仁國中，父親陽東益就是棒球隊教練，陽念希不想讓別人覺得「教練的兒子才獲得先發位置」，更加努力練習，在學校也都稱呼陽東益「教練」，不叫「爸爸」。

陽念希也是貼心的孩子，高中在桃園棒球名校平鎮高中就讀，學校規定不能用手機，高中3年他除了比賽，每天都打公共電話向母親報平安，讓家人安心。

想到兒子一路走來的辛苦，吳馨怡數度哽咽，她說，高中是愛玩的年紀，兒子犧牲很多假期只為追逐棒球夢，如今將赴美，要一個人離開家這麼遠，身為母親當然捨不得，但也為兒子開心與驕傲。

吳馨怡透露，家人當時只考慮一天就和球探簽約，因為這是兒子的夢想，「只要他願意，我們就讓他去」；父親陽東益說，當時美國大聯盟國外球員的簽約截止日期是去年12月15日，先前也有球探關注並談價碼，只是沒有很明確，他和兒子討論，只要有機會，不管哪一隊、簽約金多少，就簽約，因此當巨人隊球探來接觸，1天就答應了。

陽東益現居花蓮市，花蓮市長魏嘉彥與主和里長高健雄今天頒發「花蓮之光」錦旗，恭喜陽念希圓夢，也期許能早日登上大聯盟，投出亮眼成績。

談到赴美目標，陽念希說「保持健康」，會依照球隊的計畫逐步加強實力，當然希望球速愈來愈快，但不要太急，不要受傷，希望5年內登上大聯盟。對於偏鄉學生，他鼓勵一定要有夢想，然後努力去實現。

18歲棒球小將陽念希（左）加盟美國職棒舊金山巨人隊，今天送簽名球給花蓮市長魏嘉彥...
18歲棒球小將陽念希（左）加盟美國職棒舊金山巨人隊，今天送簽名球給花蓮市長魏嘉彥。（記者王燕華／攝影）

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