我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府撤銷「凍結聯邦撥款」命令

擴大醫療補助恐取消 19到64歲的白卡岌岌可危

2025最會賺…球王辛納只排第2 她已拿367萬起步最好

記者曾思儒／即時報導
美國名將凱絲解鎖大滿貫首冠。(歐新社)
美國名將凱絲解鎖大滿貫首冠。(歐新社)

2025年第一場網球大滿貫落幕，去年成為「獎金王」的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）完成衛冕，350萬澳幣獎金入帳後，生涯總獎金已經突破3900萬美金，在ATP史上已排到第8位，但新賽季「最會賺」的球員卻另有其人。

以19種子爆冷摘下生涯第一座大滿貫的美國女將凱絲（Madison Keys），除進帳350萬澳幣冠軍獎金，澳網前她還在阿得雷德女網賽封后，入袋另一筆16萬4千美金獎金，加上年初奧克蘭女網賽也打進8強，開季12連勝表現讓本季獎金已超過367萬美金，成為新賽季起步最好的球員。

23歲的辛納澳網前並沒參加任何賽事，不過他上季橫掃8座金盃，除了澳網和美網金盃還包括ATP年終賽，一舉賺進破紀錄的488萬美金獎金，單季總獎金達到1970萬美金，這還不包括去年10月他在六王大滿貫賽（Six Kings Slam）奪冠獲得的600萬美金冠軍獎金；新賽季完成衛冕讓他再進帳豐厚獎金，生涯總獎金數已經超過3900萬美金。

澳網今年總獎金提升百分之11，不過獎金仍在4大賽中敬陪末座。

男單4強賽中因傷退賽的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），雖沒能進帳生涯第25座大滿貫金盃，但單季前10筆最高獎金紀錄中有4筆是他的名字，生涯累積獎金數超過1.85億美金更笑傲群雄，且比去年底宣布退役的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）多出超過5000萬美金。

辛納舉起澳網冠軍獎盃。（新華社）
辛納舉起澳網冠軍獎盃。（新華社）

澳網 義大利 納達爾

上一則

全紅嬋返鄉過年遭狂熱民眾圍堵 疾呼｢理智一點｣

延伸閱讀

澳網／直落3逼退德名將 辛納連霸寫2項紀錄

澳網／直落3逼退德名將 辛納連霸寫2項紀錄
澳網／澤瑞夫3闖大滿貫「銀恨」落淚 辛納安慰

澳網／澤瑞夫3闖大滿貫「銀恨」落淚 辛納安慰
澳網／頒獎典禮拿錯獎盤 謝淑薇坦言不開心：希望下次能拿大獎盃

澳網／頒獎典禮拿錯獎盤 謝淑薇坦言不開心：希望下次能拿大獎盃
澳網／3連霸夢碎摔爛球拍 莎芭蓮卡傲嬌喊話：都是你們錯

澳網／3連霸夢碎摔爛球拍 莎芭蓮卡傲嬌喊話：都是你們錯

熱門新聞

（取自微博）

冬季極限運動會 谷愛凌摔倒傷退「已不能走路」

2025-01-25 16:34
莎芭蓮卡無緣在澳洲網球公開賽完成三連霸偉業，摔爛自己的球拍。（美聯社）

澳網／3連霸夢碎摔爛球拍 莎芭蓮卡傲嬌喊話：都是你們錯

2025-01-25 11:23
中國隊選手王楚欽（左）與孫穎莎在混合雙打比賽中。（中新社）

治理飯圈 中國乒乓球隊解散粉絲群…王楚欽孫穎莎表態了

2025-01-25 08:56
謝淑薇組合在澳網拿下女雙亞軍。（美聯社）

澳網／頒獎典禮拿錯獎盤 謝淑薇坦言不開心：希望下次能拿大獎盃

2025-01-26 03:00
（取自微博）

全紅嬋返鄉過年遭狂熱民眾圍堵 疾呼｢理智一點｣

2025-01-29 11:14
約柯奇再度上演驚人數據。(路透)

NBA／扔進66呎超大號三分！約柯奇超級大三元狂寫紀錄

2025-01-24 07:19

超人氣

更多 >
4生肖春節連迎10天大財運 屬龍得意外之財、他創業有貴人相助

4生肖春節連迎10天大財運 屬龍得意外之財、他創業有貴人相助
華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據
DeepSeek引震撼 白宮稱正評估國安風險 美海軍下令全面禁用

DeepSeek引震撼 白宮稱正評估國安風險 美海軍下令全面禁用
助逾百中國孕婦來美生「美國公民」加州華女判刑41個月

助逾百中國孕婦來美生「美國公民」加州華女判刑41個月