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MLB／大谷翔平二刀流推測數據 完成「30-30」加9場勝投

記者藍宗標／即時報導
洛杉磯道奇隊球星大谷祥平。美聯社
洛杉磯道奇隊球星大谷祥平。美聯社

大聯盟各隊球員從2月10日起陸續進駐春訓營，官網今天列出新球季將會讓人大開眼界的10名球員， 第1個名字就提到大谷翔平，預測43支全壘打、104分打點，恢復投打二刀流後，重新站上投手丘防禦率3.48。

官網指出，每個賽季前都喜歡預測球員的表現，看看數據會出現什麼變化，是該推出2025年版本了，這些數字引用數據網站FanGraphs。

從預測內容看來，大谷新球季出賽150場，打擊率2成80、43轟、104分打點、34次盜壘成功、得123分、整體攻擊指數（OPS）0.939。

大谷去年以54轟、130分打點奪下國聯雙冠王，加上59次盜壘成功，成為史上首位締造「50-50」紀錄的球員，今年推測全壘打數只輸洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）3支，在大聯盟排名第2，也和皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）、守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）成為僅有3人完成「30-30」。

另外，大谷重新登板先發，預測出賽21場、合計120.2局，投出9勝6敗、防禦率3.48，將會飆出141次三振，平均每9局K掉10.5人次。

皇家 大谷翔平 洋基

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