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冬季極限運動會 谷愛凌摔倒傷退「已不能走路」

中新社北京1月25日電
（取自微博）
（取自微博）

2025年世界冬季極限運動會（X Games）自由式滑雪U型場地項目在24日美國阿斯彭（Aspen）舉行。中國滑雪運動員李方慧奪得銀牌，谷愛凌因傷退賽。 　　

備受關注的谷愛凌原計畫出戰4項比賽，但在Street Style比賽中摔倒受傷，隨後退出了U型場地和大跳台的後續比賽。賽後，谷愛凌表示，自己在最後一次摔倒時造成了嚴重挫傷，當下還不能走路，身體達到了極限。

在預賽中，李方慧以全場最高分91分排名第一，晉級決賽。決賽裡，她延續出色發揮，以86.66分的成績獲得銀牌。這也是她自2024年參賽以來，收穫的首枚X Games獎牌。加拿大選手凱西·夏普奪得金牌，埃米·弗雷澤獲得銅牌。 　　

值得一提的是，在本賽季中，李方慧表現亮眼，不斷取得突破。去年12月在北京冬奧會場地——雲頂滑雪公園舉行的2024-2025賽季單板及自由式滑雪U型場地世界杯女子自由式決賽中，李方慧職業生涯第三次站上世界杯領獎台，首奪世界杯銀牌，該站成績僅次於冠軍谷愛凌。 　　

X Games匯聚了全球最頂尖的運動員，是全球極限運動領域最具影響力的體育盛會。此次參賽的中國選手有蔡雪桐、蘇翊鳴、谷愛凌、李方慧等。

谷愛凌 北京冬奧 夏普

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