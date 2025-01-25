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澳網／3連霸夢碎摔爛球拍 莎芭蓮卡傲嬌喊話：都是你們錯

記者陳宛晶／即時報導
莎芭蓮卡無緣在澳洲網球公開賽完成三連霸偉業，摔爛自己的球拍。（美聯社）
莎芭蓮卡無緣在澳洲網球公開賽完成三連霸偉業，摔爛自己的球拍。（美聯社）

世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）無緣在澳洲網球公開賽完成三連霸偉業，輸球瞬間怒砸球拍、毛巾掩面哭泣，甚至一度離開球場，她在賽後記者會上還原自己的情緒，坦言：「當然會有失望，因為我是那麼接近完成一件瘋狂的事。」

莎芭蓮卡今天在女單決賽歷經三盤大戰，最終以3：6、6：2、5：7不敵美國選手凱絲（Madison Keys），在連拿兩座澳網冠軍後，今年只能領回盤子。

凱絲贏球瞬間，莎芭蓮卡的反應激動，包括摔爛自己的球拍，社群網站上也頓時湧現部分批評聲浪，她在短暫離開球場後回到場上領取亞軍銀盤，大方恭賀凱絲，也幽默調侃自己的團隊，傲嬌說：「和以往一樣，都是你們的錯，下個禮拜不想再看到你們了，真的很討厭你們。」

逗得現場大笑後，莎芭蓮卡也趕緊正色回應：「沒啦！謝謝你們為我所做的一切，我認為我們已經盡了全力，但凱絲的表現真的太棒了，我在這場比賽已無能為力，但下次再碰到，我會帶來更棒的網球。最後還是要說，我愛我的團隊，雖然我們輸了，但我還是愛你們。」

她在賽後記者會上被問到輸球當下的情緒反應，對此坦言當下的情緒相當沮喪，因為自己距離勝利就差了一點點，「我需要丟掉那些負面情緒，才能進行接下來的亞軍演說，而非在台上失態。」

莎芭蓮卡無緣在澳洲網球公開賽完成三連霸偉業，坦言失望。（新華社）
莎芭蓮卡無緣在澳洲網球公開賽完成三連霸偉業，坦言失望。（新華社）

澳洲網球公開賽 社群網站 澳網

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