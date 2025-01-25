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澳網／凱絲46站大滿貫終奪首冠 史上第3漫長

百事出局？好市多熟食部將換汽水「可口可樂」回歸

澳網／勵志…連續拍落世界前2 凱絲29歲首捧大滿貫金盃

記者陳宛晶／即時報導
美國名將凱絲終於解鎖大滿貫首冠。（新華社）
美國名將凱絲終於解鎖大滿貫首冠。（新華社）

澳洲網球公開賽誕生一位新科大滿貫女單冠軍得主，二月將滿30歲的美國名將凱絲（Madison Keys），繼四強撂倒世界第二的斯威雅蒂（Iga Swiatek）後，決賽再以6：3、2：6、7：5拍落世界第一的白俄羅斯選手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），拿下這座含金量超高的冠軍，

凱絲過去唯一一次大滿貫決賽經驗為2017年美國網球公開賽，最終收下亞軍；這回在澳網一路挺進，締造大滿貫女單賽事史上生涯第一次和第二次決賽相隔最久紀錄，而這次她成為笑到最後的贏家。

面對尋求三連霸的莎芭蓮卡，凱絲在第一盤首局就破發先聲奪人，第5局再度破發得手；凱絲在5：2領先之際，在自己的發球局上面臨2個被破發點，成功守住第1個後仍遭到破發，但莎芭蓮卡也很快「送禮」，雙發失誤出現給了對手盤末點的機會，由凱絲先下一城。

莎芭蓮卡首盤4次雙發失誤成為致命傷，她在第二盤回神，兩度破發得手，以6：3扳回一城。

雙方進入決勝盤，前11局都各自強勢保發，未出現任何破發點，凱絲6：5領先，莎芭蓮卡沒有退路的發球局面臨15：40落後，先化解凱絲的第一個冠軍點，最終仍在凱絲的致勝球終結比賽。

凱絲過去被視為網壇天才少女，然而未在大滿貫場上留下太多實績，卻在29歲這年，先於去年11月與2017年交往至今的前男網選手佛坦傑洛（Bjorn Fratangelo）步入禮堂，今年澳網是她成為人妻後的第一場大滿貫賽事，一舉雙喜臨門，捧起等待已久的冠軍金盃，譜寫網壇勵志故事。

澳網 白俄羅斯 澳洲網球公開賽

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