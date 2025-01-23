我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

澳網／凱絲爆冷擊敗斯威雅蒂 相隔7年再闖大滿貫決賽

記者劉肇育／即時報導
美國名將凱絲。（路透）
美國名將凱絲。（路透）

澳洲網球公開賽女單四強賽在今天登場，在世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）率先搶下首張決賽門票後，前世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）則是在與美國名將凱絲（Madison Keys）的對決中，以7：5、1：6、6：7（8：10）遭逆轉吞敗，由凱絲取得與莎芭蓮卡爭冠門票。

生涯還不曾在澳網打進到決賽的斯威雅蒂，今年展現絕佳狀態，在前5輪賽一盤未失，且還連續三輪有賞給對手貝果的演出，在前5輪幾乎是未遭遇太多抵抗。

不過今天4強賽面對世界排名第14名、生涯第4度打進到澳網4強賽的美國名將凱絲，斯威雅蒂卻陷入苦戰，在首盤賽事中雙方就展開激烈的破發大戰，前4局沒有人能守住發球局，最終斯威雅蒂在首盤就4度破發下，以7：5先下一城。

但第二盤賽況卻風雲變色，凱絲在該盤前25分中包辦了19分，連保帶破取得5：0領先，打得率先搶下首盤的斯威雅蒂節奏大亂，儘管斯威雅蒂在第6局成功破發，但第7局發球局再度遭到凱絲攻破，並以6：1扳平戰局。

決勝盤雙方則是變成激烈保發大戰，雙方在前9局共出現8個破發點，卻沒有人能夠順利拿下，其中包括第9局斯威雅蒂就取得4次破發機會但都遭到凱絲化解，雙方在前10局打完也戰成5：5平手。

關鍵第11局斯威雅蒂總算找到突破點，在凱絲的發球局開局就連拿3分逼出破發點，儘管前2個破發點再度遭到化解，但這次斯威雅蒂未再讓機會溜走，在第3個賽末點成功破發，以6：5取得聽牌優勢。

第12局斯威雅蒂一度取得賽末點，但不僅遭到凱絲化解，還出現關鍵雙發失誤，讓凱絲回敬破發，追到6：6平手，比賽也進入到「搶十局」，開局雖然凱絲一度落後，但在7：8時她先是打出愛司球追平，又迫使斯威雅蒂回擊掛網，由凱絲取得賽末點，最終斯威雅蒂又出現回擊出界，凱絲在苦戰2小時35分鐘後以7：6（10：8）逆轉勝出，生涯首闖澳網女單決賽，也是繼2017年美網後再度闖進到大滿貫決賽。

澳網 澳洲網球公開賽

上一則

NBA／傳公鹿無意交易比爾 經紀人：他專注幫太陽扭轉局勢

延伸閱讀

澳網／約克維奇生涯12度闖4強 阿爾卡拉斯：我錯過機會

澳網／約克維奇生涯12度闖4強 阿爾卡拉斯：我錯過機會
澳網／凱絲睽違十年逆轉晉級4強：我以為自己為榮

澳網／凱絲睽違十年逆轉晉級4強：我以為自己為榮
澳網／波蘭名將斯威雅蒂闖4強 重返球后更近了

澳網／波蘭名將斯威雅蒂闖4強 重返球后更近了
約克維奇澳網迎「史詩般」勝利 擊敗阿爾卡拉斯晉4強

約克維奇澳網迎「史詩般」勝利 擊敗阿爾卡拉斯晉4強

熱門新聞

美國選手納瓦洛。 歐新社

打3盤擒伏加博闖澳網女單16強 美國女將歸功富爸爸

2025-01-18 16:46
鈴木一朗入選美國棒球名人堂。(美聯社)

MLB／鈴木一朗入選名人堂差1票 記者抱不平：哪個笨蛋出來自首

2025-01-21 20:57
19歲越南裔美國籍好手勒納．田。(路透)

澳網／爆冷拍退梅德維夫 美國19歲越裔黑馬：上場享受

2025-01-16 19:42
佛雷格不只是籃球技能包點滿，學業更是一把罩，上學期GPA高達4.0。 路透

打球超強還是資優生 NBA準狀元佛雷格「GPA」高達4.0

2025-01-18 16:27
鄭欽文澳網爆冷門淘汰。（路透）

澳網／鄭欽文爆冷出局：沒有好身體沒辦法完整發揮

2025-01-15 18:43
莫蘭特拿21分。（路透）

NBA／莫蘭特隔扣斑馬 灰熊第三節海嘯攻勢逆轉馬刺

2025-01-15 22:46

超人氣

更多 >
川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新
價格划算？這六種商品 好市多會員認為CP值不高

價格划算？這六種商品 好市多會員認為CP值不高
Maga奶奶拒絕特赦 參與國會暴亂「我們錯了 特赦辱國」

Maga奶奶拒絕特赦 參與國會暴亂「我們錯了 特赦辱國」
驚魂╱巨大冰塊從飛機掉落 砸穿洛城民宅臥室天花板

驚魂╱巨大冰塊從飛機掉落 砸穿洛城民宅臥室天花板
拜登留給川普的信 寫了什麼？

拜登留給川普的信 寫了什麼？