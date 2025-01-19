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約克維奇直落3晉澳網8強 下輪強碰阿爾卡拉斯

中央社墨爾本19日綜合外電報導
約克維奇（Novak Djokovic）直落三晉級澳洲網球公開賽8強，將對決西班牙新星阿爾卡拉斯。（新華社）
約克維奇（Novak Djokovic）直落三晉級澳洲網球公開賽8強，將對決西班牙新星阿爾卡拉斯。（新華社）

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天以6比3、6比4、7比6（7比4）直落三，擊敗捷克選手萊赫茨卡（Jiri Lehecka），將於澳洲網球公開賽8強對決西班牙新星阿爾卡拉斯

影片來源：YouTube@Australian Open TV

法新社報導，現年37歲的約克維奇迄今共贏得10座澳網男單金盃，本屆志在拿下創紀錄的生涯第25座大滿貫賽冠軍。

阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）年僅21歲，目前排名世界第三，迄今拿下4座大滿貫賽男單金盃，包括法網及美網各1座和溫網2座，本次參賽志在奪下生涯首座澳網男單冠軍。

若他今年首度在澳網奪冠，將打破西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）的紀錄，成為集齊四大滿貫賽冠軍的「生涯大滿貫」（Career Grand Slam）最年輕男子選手。

另一方面，世界排名第二的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）今天以6比1、2比6、6比3、6比2打敗法國選手洪柏特（Ugo Humbert），晉級澳網男單8強，下一役將對決第12種子的美國選手保羅（Tommy Paul）。

茲韋列夫迄今兩度闖進大滿貫賽決賽，皆以亞軍作收，包括法網及美網，澳網最佳成績是4強止步。

澳網 阿爾卡拉斯 法網

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