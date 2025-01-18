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球王辛納挺進澳網16強 美國小將勒納．田繼續夢幻之旅

中央社墨爾本18日綜合外電報導
1月18日，辛納在比賽中回球。（新華社）
1月18日，辛納在比賽中回球。（新華社）

世界球王辛納今天在澳洲網球公開賽第3輪儘管非處於最佳狀態，仍憑強大球威直落三淘汰對手希隆晉級。19歲美國小將勒納．田也順利打進16強，繼續他在本屆澳網的夢幻之旅。

路透社報導，來自義大利的辛納（Jannik Sinner）今天在澳洲網球公開賽（Australian Open）的拉佛球場（Rod Laver Arena）與美國籍的非種子選手希隆（Marcos Giron）交手前，他在大滿貫賽曾13度與來自美國的球員過招，都未嘗過敗績。

辛納今天一開賽便迅速奪分，此後一直保持優勢。希隆的贏球希望也隨著日頭西沉越趨渺茫。最後辛納以6比3、6比4、6比2贏得比賽，他將在16強賽對上今天以5盤大戰擊敗塞爾維亞好手凱茨曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）的丹麥名將魯內（Holger Rune）。

至於本屆澳網從會外賽打起的勒納．田（Learner Tien），今天以7比6（12比10）、6比3、6比3淘汰身體微恙的法國選手穆特（Corentin Moutet），成為20年來晉級澳網男單16強最年輕的選手。

本屆澳網有不少未滿20歲的小將表現令人印象深刻，像是巴西的馮賽卡（Joao Fonseca）和捷克的門西克（Jakub Mensik）皆扳倒前10種子球員。

不過比賽進入第2週後，青少年選手僅剩勒納．田1人，晉級者幾乎都是像37歲的喬科維奇（Novak Djokovic）和38歲的蒙菲爾斯（Gael Monfils）這類老將。

美國小將勒納．田成為20年來晉級澳網男單16強最年輕的選手。（新華社）
美國小將勒納．田成為20年來晉級澳網男單16強最年輕的選手。（新華社）

澳網 澳洲網球公開賽 義大利

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