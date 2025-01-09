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直播／告別「最偉大世代」 卡特國葬拜登致悼詞

最長壽的奧運冠軍 匈牙利103歲傳奇體操選手凱萊蒂辭世

新華社布達佩斯1月9日電
匈牙利傳奇體操運動員、五枚奧運金牌得主凱萊蒂·阿格奈什（中），2024年1月9日在位於布達佩斯的家中慶祝103歲生日。（新華社）
匈牙利傳奇體操運動員、五枚奧運金牌得主凱萊蒂·阿格奈什（中），2024年1月9日在位於布達佩斯的家中慶祝103歲生日。（新華社）

匈牙利傳奇體操運動員、五枚奧運金牌得主凱萊蒂·阿格奈什（Keleti Ágnes）的葬禮9日舉行。

葬禮在布達佩斯科茲馬街猶太公墓舉行。凱萊蒂於1月2日去世，享年103歲。

凱萊蒂出生於1921年1月9日，作為世界上最長壽的奧運冠軍，她的一生融合了體育才華和不屈不撓的精神，激勵著體壇內外的人們。

凱萊蒂的奧運之旅始於1952年赫爾辛基奧運會，她在自由體操比賽中獲得金牌，並在其他項目中獲得一枚銀牌和兩枚銅牌。她最輝煌的成就是在1956年墨爾本奧運會上取得的。在這屆奧運會上，她以35歲的「高齡」一舉攬獲四枚金牌和兩枚銀牌。這使她成為匈牙利歷史上最成功的奧運選手之一。她因此獲得了匈牙利「國家運動員」稱號、入選國際體操名人堂等眾多榮譽。

匈牙利奧委會主席久洛伊·若爾特在葬禮上說：「我們原計劃今天慶祝她的生日，但我們卻向一位傑出的運動員和一位了不起的人告別。她用永恆的智慧和無與倫比的成就，教會了一代又一代人堅持不懈和擁有堅定決心的價值。」

匈牙利國防部長紹洛伊-博布羅夫尼茨基說：「她的一生和記憶告訴我們，無論命運如何，總有理由去戰鬥。她的去世不僅對匈牙利，而且對整個世界都是一個巨大的損失。」

奧運 國防部 猶太

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