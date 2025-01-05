中國小將劉夢婷 首奪自由式滑雪大跳台世界杯冠軍

中國選手劉夢婷。(新華社資料照)

2024-2025賽季國際雪聯自由式滑雪大跳台世界杯奧地利克拉根福站當地時間4日比賽中，中國小將劉夢婷以170.60分獲得女子組冠軍，這是20歲的劉夢婷職業生涯首個世界杯冠軍，也是中國隊本賽季獲得的首枚大跳台世界杯金牌。

奧地利克拉根福站賽事是本賽季自由式滑雪大跳台世界杯第三站比賽，共有15名選手報名參加女子組賽事。

劉夢婷在資格賽中發揮出色，兩輪成績均超過80分，以169.00分排名第一順利晉級決賽。

決賽共滑行三輪，取兩個不同起跳方向動作的最好成績相加進行排名。

劉夢婷延續了穩定發揮，前兩輪出色完成了不同方向的轉體1080動作，得分均超過85分，兩輪過後排名第一。

第三輪沒有選手能超越劉夢婷的成績，最終劉夢婷以170.60分的總成績將金牌收入囊中。

義大利 選手弗洛拉·塔巴內利和德國 選手穆里爾·默爾分獲銀牌和銅牌。另外兩名進入決賽的中國選手楊如意和熊文會分獲第五、六名。

出生於2004年的劉夢婷近年來表現出色，在2024年舉行的第十四屆全國冬季運動會上，她奪得自由式滑雪大跳台和坡面障礙技巧兩枚金牌。

上賽季自由式滑雪大跳台世界杯法國蒂涅站比賽中，劉夢婷獲得亞軍，第一次登上世界杯領獎台。此番首奪世界杯冠軍，給這位小將的職業生涯添上重要一筆。

男子組賽事中，紐西蘭選手哈靈頓獲得冠軍，中國選手張世豪最終排在第23位。