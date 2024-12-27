少打1次罰款$5000 巴奧乒乓球金牌樊振東、陳夢退出WTT世界排名

（取自樊振東微博）

12月27日，巴黎奧運 乒乓球男、女單打冠軍樊振東、陳夢相繼宣布退出WTT(World Table Tennis，世界乒乓球職業大聯盟)世界排名，投下震撼彈。

兩人在宣布退出的理由中都提到了WTT最近出台的新規——不參賽就罰款。網易報導，依照規定，若樊振東、陳夢接下來繼續選擇休戰，他們將在明年的每一站比賽被罰款至少5000美元。依照平均每月有一次比賽換算，樊振東、陳夢要向WTT支付起碼6萬1000美元左右的罰款；而今年WTT累計最高獎金的選手，獎金也才26萬多美元。

現年27歲的樊振東在微博 發文寫道，「五月寫下最後一舞的時候，已預想到巴黎可能是我最後一屆奧運會，必將全力以赴為國而戰。圓滿完成奧運任務後，由於巴黎巨大心理消耗，除下屆全運會確定參加，我對未來職業生涯尚未展開具體規劃。近日WTT頒布不參賽就罰款的新規，個人實在無力承受，但依然尊重國際組織，所以目前只能選擇退出世界排名。按照國際乒聯和中國乒協的要求，本周已提交報告。」

樊振東最後強調，「我還是我，不會退役，會繼續努力參與更多不同賽場中。乒乓球是童年少年青年歲月的榮耀勳章，而對體育的無限熱愛將會充盈一生。不會遠離乒乓球，更不會離席體育。」

中國選手樊振東在巴黎奧運獲得乒乓球男子單打冠軍。（中新社） （取自樊振東微博）

陳夢也發文稱，「在巴黎周期高強度的備戰過程中，我的身心都承受著非常大的壓力，同時隨著備戰強度增加不斷而來的傷病讓整個過程變得異常的艱難，但為國而戰的心一次又一次的告訴自己不到最後一刻絕不放棄，最後這朵花也在巴黎結下了最好的果實。奧運結束後，前期一直高強度的身體訓練以及精神緊繃，在那一刻堆積到了頂點，我需要一段時間來調整自己的身體狀態以及根據身體因素對自己接下來職業生涯進行新的規劃，但近期WTT最新出台的退賽罰款新規定，因身體目前還無法負荷每一次高強度賽事，出於對國際組織的尊重，已於週一簽署文件，最終做出退出世界排名的選擇。」

她表示，「但熱愛永遠不會被成長的疼痛所擊退，我依然是那個熱愛乒乓球的我，依然是最喜歡那個在賽場上揮動著球拍的我，依然期待著在賽場和大家相見。」

中國選手陳夢在巴黎奧運獲得乒乓球女子單打冠軍。（新華社） （取自陳夢微博）

根據「中國青年報」報導，樊振東成為第一位以實際行動對此規定公開表達不滿的運動員。WTT賽事過於密集，對於世界排名較高的運動員來說，疲勞參賽已成為不利因素。今年10月的WTT中國大滿貫賽之後，中國乒乓球隊就因為部分運動員之前連續參賽導致身體疲勞，多次出現爆冷輸球的狀況。