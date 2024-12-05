混合團體世界盃國乒6連勝 「莎頭」組合巴黎奧運後首秀

中國隊組合王楚欽（左）/孫穎莎5日在混雙比賽中。最終他們3比0戰勝中國香港隊組合姚鈞濤/吳咏琳。（新華社）

2024年成都國際乒聯混合團體世界盃5日繼續進行，中國隊當日先後以8:4和8:0戰勝韓國隊和中國香港 隊，取得開賽六連勝，領跑積分榜。

在第二階段循環賽中，韓國隊無疑是中國隊的一大勁敵，本屆比賽他們全主力出戰，展現出良好的競技狀態。本場率先進行的混雙比賽，中國隊派出林詩棟/蒯曼，他們的對手是韓國隊實力最強的組合趙大成/申裕斌。比賽一開始便陷入膠著，兩隊比分交替領先，關鍵球時韓國組合率先上手尋求主動，先下一城。比分落後的「動漫」組合打得很耐心，最終連扳兩局逆轉比賽。中國隊大比分2:1領先。

接著由孫穎莎 出戰女單，她遭遇韓國選手金娜英強有力的挑戰。在先失一局的情況下，孫穎莎憑藉豐富的比賽經驗以及過硬的綜合實力，有驚無險以2:1戰勝對手，雙方大比分來到4:2。

男單比賽王楚欽 的對手是吳晙誠。在2024年乒乓球亞錦賽男單1/4決賽中，王楚欽曾輸給對方。比賽開始兩人進入狀態都很快，頻頻上演多拍相持，觀賞性十足。關鍵時刻面對對手的反撲，王楚欽都頂了下來，最終他三局均以微弱優勢獲勝，也為中國隊再添3分。

本屆賽事為15局8勝制，因此前三場7:2領先的中國隊繼續與對手展開較量。這也是本屆世界盃中國隊首次被拖入第四場比賽。男雙對決中，背水一戰的韓國組合配合默契，以2:1戰勝略顯疲憊的王楚欽/梁靖崑，但中國隊仍以8:4的總比分獲勝。

在當晚中國隊對陣中國香港隊的比賽中，備受關注的王楚欽/孫穎莎組合登場亮相。這是兩人本屆比賽首次搭檔，也是他們巴黎奧運會後首次出戰混雙比賽。在全場觀眾山呼海嘯般的吶喊聲中，「莎頭」組合乾淨利落地連下三局取勝。此後王曼昱和林詩棟各自在單打賽場上也未遭遇太大挑戰，最終中國隊以8:0輕鬆戰勝中國香港隊。

「之前一段時期我整個人的思想和心理狀態都不是太穩定，雜念太多，沒有充分發揮出自己的能力。」賽後王楚欽坦言，「年終總決賽後，我自己算緩過來一口氣，慢慢在找回之前比賽的感覺。現在敢於和對手去糾纏，想去比賽，沒有了之前的恐懼。」

當日其他比賽中，羅馬尼亞隊憑藉斯佐科斯的出色發揮，8:2戰勝此前未嘗敗績的日本隊；德國隊則以8:4戰勝法國隊。