台日簽定意向書合作推動運動環境永續 樹立里程碑

台日簽訂環境永續推動意向書。圖／清華大學運動事業及政策中心提供

日本 綠色運動聯盟、國立體育大學、台灣體育運動管理學會及國立清華大學運動事業及政策中心近日簽定合作意向書共同推動環境永續事務，這是國內運動界第一個簽訂的跨國合作意向書，期望能夠透過更多交流擴大環境永續推動成效。

本次的合作意向書工作涵蓋三大議題：包括培養運動永續人才、發展跨國合作平台及建構產學合作機制。為加速落實合作意向書，將於明年起開始辦理亞洲運動永續線上論壇，每兩個月一次的論壇將會邀請三位不同國家的專家學者進行報告。參與規劃的黃煜教授指出這個線上論壇辦將扮演知識分享及溝通交流的平台，對照歐美及澳洲等地運動界的線上論壇辦理已經是例行性的事務，亞洲起步較晚。加上亞洲是個多元複雜的地區，不論是政經體制、風俗習慣、文字語言等都很不容易找到共同的溝通平台，現由台日合作跨出亞洲的第一步是重要的里程碑。

來自日方的重要推手是日本綠色運動聯盟，其執行長澤田春樹（Haruki Sawade）指出成立於2017年的日本綠色運動聯盟可說是亞洲推動運動環境永續工作的先驅，曾經參與聯合國運動拯救氣候行動框架的的連署人，也是唯一的亞洲代表。目前與許多國際的運動永續組織有良好互動，經過多次與台灣交流也感受到運動學術界的能量，因此特別選擇與台灣進行合作意向書的簽訂以期能夠逐步在亞洲進行系統化的推廣。

而整合台灣運動學術界的參與本次合作意向書簽最力的是來自國立體育大學，邱炳坤校長在簽約儀式表示永續議題是他在校長續任的重要課題，因此特別成立永續辦公室，並邀請葉公鼎教授操刀。

而葉教授也是台灣體育運動管理學會永續委員會主任委員，該學會是國內體育運動學術界第一個成立永續委員會的學術組織，催生者就是葉公鼎，他觀察氣候變遷 對運動界造成嚴峻的考驗，從東京奧運到巴黎奧運 籌辦經驗顯示永續已經是賽事辦理單位重要工作。

近年持續與國際運動界交流的國立清華大學運動事業及政策中心黃煜也表示氣候暖化是地球人類面臨的挑戰，沒有人能夠置身事外，對抗氣候變遷的關鍵作為就是組織資源的整合，特別是跨國合作。這次歷經半年與日方的交流及討論，也促成的國內運動界第一個跨國的環境永續合作，但更重要在籌辦線上論壇工作的同時也積極與更多亞洲國家對話並了解各國運動界在環境永續工作的推動現況。

雖說歐美地區運動界的環境永續起步工作較早，但借用路跑界常用的一句話、「一個人可以跑很快、但一群人可以跑很久」，從台日簽訂合作意向書到線上論壇辦理的跨國合作不僅是台灣運動界的第一次，也是亞洲的第一次，也期許這次的合作能夠具有領頭羊功用以推動鄰近國家運動界共同參與環境永續事務。