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日本遭完封痛失12強棒球賽連霸 監督：全是我的責任

中央社東京24日專電
12強棒球錦標賽冠軍賽中，台灣選手林嘉正（後）在第5局自日本王牌投手戸郷翔征手中擊出全壘打。（歐新社）
12強棒球錦標賽冠軍賽中，台灣選手林嘉正（後）在第5局自日本王牌投手戸郷翔征手中擊出全壘打。（歐新社）

世界12強棒球賽台灣隊今天以4比0完封日本，奪下世界第1。從預賽開始一路連勝的日本隊意外落敗，日本監督井端弘和賽後表示，「選手們表現得非常出色，這次輸球全都是我的責任。」他並讚賞台灣隊登板的投手都非常有實力，打線也強大，是一支非常優秀的隊伍。

日本以B組預賽5戰全勝的優秀戰績晉級，並在東京巨蛋舉行的複賽中再度取得3連勝，以第1名之姿進入今晚決賽，迎戰本屆賽事第3度交手、過去2次都能夠擊敗的台灣隊，原本信心滿滿。

日本派出曾奪下中央聯盟三振王頭銜的讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征擔任先發，他在前4局投出5次三振、未失一分，開局表現不差。另一方面，日本的打線在前4局被林昱珉壓制，只打出一支內野安打，整場比賽到中段呈現投手戰的局面。

不過在5局上台灣隊捕手林家正敲出中右外野方向陽春砲突破僵局，陳傑憲補上3分砲，幫助台灣隊取得4比0領先。

東京巨蛋的現場氣氛在這一局之後瞬間轉變，日本球迷雖然依舊努力應援，但面對多達4分差距，且日本隊多次未能把握住追分機會，多少顯得有些洩氣。日本隊打線在第6至9局依舊被台灣的投手群壓制，未能得分，最終以0比4遭到完封。

井端弘和賽後受訪時表示，「選手們表現得非常出色，我認為透過這次比賽，他們的技術都有所提升，在精神、肉體方面都變得更加強大，令人對未來賽季充滿期待。這次輸球全都是我的責任。」

他對台灣隊的評語則是，「登板的投手都非常有實力，每位投手都表現出色，讓我們的打線很難發揮。他們的打線也非常強大，是一支非常優秀的隊伍。」

井端也說，「沒辦法帶領隊伍獲得最後勝利，我認為是我的責任。在這麼艱難的賽程中，選手們已經盡了最大的努力，我對他們非常感謝。我相信有些選手因此變得更有自信，如果他們能夠繼續成長，我會感到欣慰。」

日本 陳傑憲

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