樂天女孩砸日本國旗應援惹挨批「沒禮貌」球團道歉了
世界棒球12強賽今晚進行台日冠軍戰，全台球迷聚精會神為中華隊加油，樂天女孩舞蹈副總監小帆(楊曉帆)在一家日式餐廳受訪時，疑似為了配合製造效果，她和另一位啦啦隊女孩Kira一起用冰淇淋砸盤內的日本國旗，並喊「要把你打得稀碎！」，該段採訪畫面在社群引發熱議，認為此舉實在太過失禮。
女孩的本意雖是想為中華隊加油，但砸日本國旗的舉動仍然不妥，有網友在Threads質疑：「今天看新聞看到這個，看到困惑欸，真的有必要砸別人國旗嗎？有夠沒禮貌的。」其他網友也留言「我們是有風度、運動家精神的台灣人」、「不要把自己當成中國人欸⋯」，還有日本網友表態「相信很多台灣人都是理智的人」，並留下哭哭的表情符號。
樂天球團對此回應「此次採訪中，樂天女孩及副舞蹈總監因支持中華隊的激烈情緒，所引發不適當的舉動我們非常抱歉。」並表示樂天女孩始終以支持台灣棒球發展為核心，全心為中華隊及樂天桃猿隊球員加油打氣。我們後續將更加注意女孩們的言行舉止，並繼續以正面能量支持台灣棒球。本次總冠軍賽對中華隊至關重要，大家都希望看到台灣隊獲得勝利，希望台灣隊順利奪冠。
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