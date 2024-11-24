我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬61／頒獎典禮轉播出包太多 觀眾怒吼「到底怎麼了」

美國若取消中國最惠國待遇 平均關稅將升至60%

樂天女孩砸日本國旗應援惹挨批「沒禮貌」球團道歉了

記者林怡秀／即時報導
樂天女孩舞蹈副總監小帆應援方式惹議。圖／摘自IG
樂天女孩舞蹈副總監小帆應援方式惹議。圖／摘自IG

世界棒球12強賽今晚進行台日冠軍戰，全台球迷聚精會神為中華隊加油，樂天女孩舞蹈副總監小帆(楊曉帆)在一家日式餐廳受訪時，疑似為了配合製造效果，她和另一位啦啦隊女孩Kira一起用冰淇淋砸盤內的日本國旗，並喊「要把你打得稀碎！」，該段採訪畫面在社群引發熱議，認為此舉實在太過失禮。

女孩的本意雖是想為中華隊加油，但砸日本國旗的舉動仍然不妥，有網友在Threads質疑：「今天看新聞看到這個，看到困惑欸，真的有必要砸別人國旗嗎？有夠沒禮貌的。」其他網友也留言「我們是有風度、運動家精神的台灣人」、「不要把自己當成中國人欸⋯」，還有日本網友表態「相信很多台灣人都是理智的人」，並留下哭哭的表情符號。

樂天球團對此回應「此次採訪中，樂天女孩及副舞蹈總監因支持中華隊的激烈情緒，所引發不適當的舉動我們非常抱歉。」並表示樂天女孩始終以支持台灣棒球發展為核心，全心為中華隊及樂天桃猿隊球員加油打氣。我們後續將更加注意女孩們的言行舉止，並繼續以正面能量支持台灣棒球。本次總冠軍賽對中華隊至關重要，大家都希望看到台灣隊獲得勝利，希望台灣隊順利奪冠。

日本 總冠軍賽 Threads

上一則

12強棒球賽／中華隊狂紀錄大彙整 曾總：創有意義歷史

下一則

12強棒球賽／率中華隊奪冠 陳傑憲淚崩感謝天上的爸媽

延伸閱讀

12強棒球賽／中華隊狂紀錄大彙整 曾總：創有意義歷史

12強棒球賽／中華隊狂紀錄大彙整 曾總：創有意義歷史
AIT恭喜台灣12強奪冠：今天看棒球 終於不用精神分裂

AIT恭喜台灣12強奪冠：今天看棒球 終於不用精神分裂
中華棒球贏日本奪冠 賴清德：安排戰機伴飛 辦英雄大遊行

中華棒球贏日本奪冠 賴清德：安排戰機伴飛 辦英雄大遊行
12強賽／又帥又強 陳傑憲奪MVP IG登台灣棒球第一

12強賽／又帥又強 陳傑憲奪MVP IG登台灣棒球第一

熱門新聞

「紅土之王」納達爾19日在台維斯杯八強賽的職業生涯最後一舞惜敗後，正式告別網壇。路透

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

2024-11-20 08:56
過去六周，球王辛納手感特別火燙，並把絕佳的近況轉換為空前賺錢的連勝模式。歐新社

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

2024-11-20 09:46
中華隊曾頌恩敲出安打後比出慶祝手勢。（記者許正宏／攝影）

棒球12強／中華隊「三角飯糰」慶祝手勢 他解釋含意與由來

2024-11-23 19:35
陳傑憲敲出三分砲，還有多記關鍵守備，扮演中華隊的萬能隊長。（記者許正宏／攝影）

12強棒球賽／中華隊奪冠 3大賽首度稱霸 阻日本27連勝

2024-11-24 08:13
在廈門舉行的2026美加墨世界杯亞洲區預選賽18強賽第六輪比賽中，中國隊主場1比3不敵日本隊。(新華社)

世界杯資格賽／上次0:7 中國隊「血恥之戰」1:3不敵日本

2024-11-19 10:08
納達爾結束23年的職業生涯。(新華社)

網球／納達爾退休 回顧紅土之王經典身影、與費德勒情誼成美談

2024-11-20 02:10

超人氣

更多 >
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片
比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」
爾灣男扮屋主等快遞 拿到蘋果電腦快閃

爾灣男扮屋主等快遞 拿到蘋果電腦快閃