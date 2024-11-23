花滑「中國杯」中國選手成績欠佳 日、美分獲男女單冠軍

11月22日，2024中國杯世界花樣滑冰大獎賽在重慶開賽，吸引了16個國家和地區的60名花滑運動員參賽。 圖為美國組合卡雷拉/波諾馬連科在冰舞韵律舞比賽中。(中新社)

經過2天激烈比拼，2024中國杯世界花樣滑冰大獎賽成績23日晚出爐。日本 選手佐藤駿獲得男子單人滑冠軍，美國選手安伯·格倫（Amber GLENN）獲得女子單人滑冠軍。中國隊本次比賽整體表現欠佳。

本次比賽是2024/2025賽季國際滑聯世界花樣滑冰大獎賽總決賽前的最後一站，共有16個國家和地區的60名花滑運動員參與競逐。中國選手無緣總決賽。

比賽中，哈薩克斯坦 選手米哈伊爾·薩多洛夫（Mikhail SHAIDOROV）與法國選手蕭傳文（Adam SIAO HIM FA）分別摘得男子單人滑項目的第二、三名。中國選手戴大衛在男子單人滑比賽中名列第六，金博洋位列第八。

中國人氣選手金博洋在比賽中出現失誤，他在賽後表示，出現失誤與體能儲備欠佳有關。今後要加強體能訓練讓動作更具穩定性。

女子單人滑項目中，安伯·格倫與日本選手千葉百音分獲冠亞軍，兩人均刷新個人賽季最好成績。在首日的比賽中，安伯·格倫以0.02的分差稍遜千葉百音。但在23日的比賽中安伯·格倫發揮穩定出色，以3.63分的差距逆轉奪冠。中國選手朱易、安香怡、陳虹伊分獲第9、第10和第12名。

安伯·格倫在賽後受訪時稱：「這是我第三次來中國參加比賽，這次獲得進軍總決賽的機會，接下來會調整好狀態，爭取發揮出最好的成績。」

雙人滑項目中，義大利 組合薩拉·孔蒂（Sara CONTI）/尼科洛·馬西（Niccolo MACII）刷新其賽季最好成績，力壓群雄位列第一。德國組合米內爾娃·法比安娜·黑澤（Minerva Fabienne HASE）/尼基塔·沃羅登（Nikita VOLODIN）位列第二名。

冰舞項目中，義大利組合查琳·吉尼亞爾（Charlene GUIGNARD）/馬爾科·法布里（Marco FABBRI）和加拿大組合瑪喬麗·拉喬伊（Marjorie LAJOIE）/扎卡里·拉加（Zachary LAGHA）發揮穩定，分別獲得冠亞軍。