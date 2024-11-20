這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

過去六周，球王辛納手感特別火燙，並把絕佳的近況轉換為空前賺錢的連勝模式。歐新社

義大利 好手、球王辛納（Jannik Sinner）幾乎快締造一個完美的賽季，贏下兩座大滿貫金盃，在另外兩個大滿貫賽事都至少打進四強。而且他過去六周手感特別火燙，並把絕佳的近況轉換為空前賺錢的連勝模式。

道瓊 社報導，根據ATP，自10月4日以來，辛納13連勝，並賺進令人瞠目結舌的1,198萬1,100美元獎金，相當於每打一場比賽就進帳約922萬美元。

辛納上周在奪下ATP年終賽冠軍後表示：「我不時會訝異自己全年的表現，但我知道我投入的努力，以及我做出多少犧牲才擁有這一切。」

他成為男網最好的選手的同時，剛好碰上新一波資金湧入網球賽事。雖然底層的職業選手只能勉強維持生計，但頂尖選手如今賺進的獎金之高是前所未見。

辛納上月賺最多錢的一天是在沙烏地阿拉伯 利雅德，他在當地打了一個表演性質的錦標賽。辛納接連力退梅德韋傑夫、喬科維奇、艾卡拉茲，成為最終冠軍，獲得600萬美元獎金。此前，他才在上海大師賽掄元，並獲得110萬美元獎金。

後來他又到杜林打年終賽，剛好是ATP提供史上最豐厚獎金的一年，他連贏多場卻未掉一盤，讓他賺進488萬1,100美元。

他的連勝之所以如此吸金，秘訣在於他打的每個錦標賽都是高層級的賽事。不過，他今年3月兩次藥檢呈現陽性反應的爭議未歇，當局認為辛納沒有任何過失，但世界反禁藥組織已向體育仲裁法庭提出上訴，尋求將他禁賽，判決預計會在明年初出爐。

回顧辛納的這個賽季，他展現絕佳的持續性，今年總共進帳了1,690萬美元的獎金，這還沒算入他在沙國賺進的大把鈔票。史上只有一個人在單一日曆年賺更多，那就是2015年的喬科維奇，他當年打進四大滿貫賽的決賽，並贏得三座大滿貫，全年戰績82勝6敗，並賺進2,110萬美元獎金。