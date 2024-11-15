世預賽日本隊4:0輕取印尼 中國男足下周迎勁敵

日本隊在雅加達客場4:0戰勝印尼隊。(美聯社)

當地時間15日晚，在2026年美加墨世界杯亞洲區預選賽18強賽C組第五輪比賽中，日本 隊在雅加達客場4:0輕取印尼 隊，穩居小組第一。按照賽程，中國男足下周將迎戰日本隊，壓力著實不小。

比賽在大雨中展開，主場作戰的印尼隊派出了9名入籍球員，而日本隊11名首發球員均在歐洲聯賽效力。由於兩隊排名相差懸殊，用印尼隊主教練申台龍的話說，這是一場非常艱難的比賽，但他希望隊員們不要給自己留遺憾。

比賽的結果沒有太大懸念。上半場前半段防守做得不錯的印尼，之後五分鐘內被日本兩次通過左側攻勢進球。此後，印尼隊還自擺烏龍，加之攔球失誤，被日本隊破門。下半場，儘管印尼球迷全場吶喊聲不斷，但印尼隊始終沒能把握機會。印尼媒體評論稱，日本隊嚴密的防守和巧妙的進攻是他們取得壓倒性勝利的關鍵。

這場比賽在印尼引發高度關注。在秘魯訪問的印尼總統普拉博沃通過直播觀看比賽，副總統吉布蘭則攜子現場為印尼隊助陣。

印尼足協主席埃里克在賽後說，比賽還沒有結束，我們還有（出線）機會。他也為當晚的成績表示歉意。

隨著日本隊擊敗印尼隊，C組的賽程也正式過半。排名上，積分達到13分的日本隊一騎絕塵，澳大利亞隊、沙特隊和中國隊同積6分，巴林隊積5分，印尼隊3分排在最後一名。世預賽18強賽第六輪比賽將於11月19日打響，屆時，印尼隊將在雅加達主場對陣沙特隊，中國隊將在廈門主場迎戰日本隊。