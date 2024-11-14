世預賽3分鐘絕處逢生 中國男足30年來首勝巴林

在巴林里法舉行的2026年世界盃亞洲區預選賽18強賽C組第五輪比賽中，中國隊客場對陣巴林隊。 （新華社）

新華社報導，14日在2026年美加墨世界盃 亞洲區預選賽18強賽第五輪比賽中，張玉寧在補時階段攻入制勝一球，中國國家男子足球隊客場1:0戰勝巴林隊，迎來兩連勝的同時擺脫了C組墊底的位置，升至小組第四。

中新社報導，從87分鐘巴林隊進球，到VAR確認進球因越位被取消，再到張玉寧90分鐘完成絕殺，在短短3分鐘的時間裡，國足絕處逢生；最終，國足1比0力克巴林，收穫18強賽兩連勝。

新華社報導，武磊因傷缺席本場比賽，張玉寧和拜合拉木·阿卜杜外力搭檔鋒線。第11分鐘，張玉寧單刀射門被巴林隊門將盧特法拉倒地封堵，這是中國隊在上半場唯一的一次射門。巴林隊儘管射門次數佔優，但沒有一次射正。上半場兩隊互交白卷。

雙方在下半場加快了進攻節奏，創造出一些得分機會。第53分鐘，徐皓陽開出角球，張玉寧後點頭球攻門被撲出。

比賽常規時間快結束時，場上出現戲劇性的變化。第87分鐘，巴林隊哈拉姆禁區內低射破門，但經過視頻助理裁判（VAR）介入後被判進球無效。僅4分鐘後，中國隊打出反擊，汪海健擺脫巴林隊後衛送出低平球傳中，無人防守的張玉寧推射破門，攻入全場唯一進球。

這也是國足近30年首次擊敗巴林，上一次國足擊敗巴林要追溯到1994年的亞運會，當時國足3-2戰勝巴林，此後的4次交手雙方均戰成平手。

世預賽18強賽第六輪，中國隊將於11月19日在廈門主場迎戰日本隊。