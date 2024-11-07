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奧運「袋鼠舞」澳洲霹靂舞者 爭議中宣布不再比賽

世界新聞網何卓賢／即時報導
澳洲霹靂舞者甘恩在8月的巴黎奧運比賽上。(美聯社)
澳洲霹靂舞者甘恩在8月的巴黎奧運比賽上。(美聯社)

澳洲霹靂舞者甘恩(Rachael Gunn)近日在接受一個雪梨廣播節目訪問時表示，她計畫不再參加霹靂舞比賽。

37歲的甘恩是雪梨一所大學的講師，8月她以「雷射槍(Raygun)」的外號在巴黎奧運中代表澳洲出征，因為其獨特自創的「袋鼠舞」風格讓人印象深刻，卻創下3戰全零分的尷尬紀錄。比賽播出後甘恩的霹靂舞專業水平引起爭議，觀眾表示她的舞姿讓人摸不著頭腦，也質疑她跳的到底是否霹靂舞，以及到底有無資格代表澳洲，甚至有人質疑她通過走後門奪得比賽資格。

在2DayFM廣播電台受訪時她表示，本來打算繼續比賽，但是賽後整個體驗讓她感到十分沮喪，於是決定退休，「我沒有任何辦法左右大家怎麼看我，或覺得我是怎樣的人，」她說，「我本來打算繼續比賽，但這對我來說太難了，外界對我指指點點，會把我拍下來放到網上。」

自從在奧運比賽上貢獻出了令人咋舌的演出，甘恩在大街上常被認出。9月，在接受澳洲第10頻道訪問時她曾表示，在巴黎曾經被人拿著相機追著跑，「那讓我很恐慌，有一段時間我害怕出現在公眾場合。」她對擾亂公共秩序表示歉意，但認為自己的比賽表現沒有問題，而且多次澄清自己足夠專業才能突出重圍參加奧運，「公眾只是不太了解霹靂舞，所以會對我的表現感到憤怒。」

本周，在接受電台訪問時她補充，雖然不再參加霹靂舞比賽了，但是她不會完全放棄霹靂舞，「我會繼續跳舞，繼續跳霹靂舞，但可能只會在我的客廳，跟我的伴侶一起跳。」

澳洲 巴黎奧運 退休

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