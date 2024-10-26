MLB世界大賽G2／弗里曼又轟全壘打 道奇4：1擴大領先

道奇隊強打弗里曼26日在三局下再度敲出全壘打。(美聯社)

世界大賽 第2戰今天繼續在道奇 球場進行，山本由伸登板先發，前兩局讓洋基 隊掛零，3局上兩出局後，索托（Juan Soto）轟出右外野陽春砲，被追成1：1平手，隊友下半季立即追回3分，打完前3局4：1領先。

山本繼2007年紅襪隊松坂大輔、2017年道奇隊達比修有之後，第3位在世界大賽登板先發的日本投手。

道奇打線面對洋基先發左投洛登（Carlos Rodon），2局下展開首波攻勢，艾德曼（Tommy Edman）轟出左外野陽春砲，攻下全場第1分。

山本前兩局未被安打、投出兩次保送，3局上兩出局後，面對索托在2好2壞時，95英里速球被轟上右外野看台；這是山本在6月8日首次對決洋基，先發7局無失分後，首次被對方破蛋，中斷例行賽、季後賽對戰連續9局未失分紀錄。

道奇3局下立刻還以顏色，兩出局後貝茲（Bookie Betts）安打，赫南德茲（Teoscar Hernandez）轟出兩分砲，再次超前比數，接著昨天10局下轟出再見滿貫砲的弗里曼（Freddie Freeman）又轟出陽春砲，變成4：1領先。

大谷翔平前兩打席沒有表現，首局首打席中外野飛球出局，3局上揮空三振。