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官宣 馬龍、馮雨任巴黎奧運會開幕式中國代表團旗手

中新社巴黎7月24日電
乒乓球運動員馬龍（左）、花樣游泳運動員馮雨（右）擔任巴黎奧運會開幕式中國體育代表團旗手。 (取自新華社微博)
乒乓球運動員馬龍（左）、花樣游泳運動員馮雨（右）擔任巴黎奧運會開幕式中國體育代表團旗手。 (取自新華社微博)

巴黎奧運會中國體育代表團24日宣布，將由乒乓球運動員馬龍、花樣游泳運動員馮雨擔任巴黎奧運會開幕式中國體育代表團旗手。 　　

馬龍是中國乒乓球隊隊長，曾連續獲得2012年倫敦、2016年里約和2020年東京三屆奧運會冠軍，共5枚奧運金牌。1999年出生的馮雨是中國花樣游泳隊隊長，巴黎奧運周期中國花樣游泳隊成績喜人，今年世錦賽收穫7金1銀1銅，創造隊史世錦賽最佳戰績。 　　

根據組委會安排，各個代表團在開幕式將有一男一女兩名旗手。中國體育代表團秘書長張新表示，能够來到奧運賽場的中國運動員都代表本項目國內最高水平，代表團進行了多種方案對比，最終確定馬龍、馮雨擔任巴黎奧運會開幕式中國體育代表團旗手。 　　

對於出任巴黎奧運會中國體育代表團開幕式旗手，中國乒乓球男隊隊長、大滿貫選手馬龍24日接受記者采訪時表示，這一榮譽讓他倍感榮幸，他代表的不僅是個人，更是中國乒乓球隊這個集體。 　　

「一代人有一代人的拚搏，一代人有一代人的長征。」馬龍表示，接過前輩們的接力棒，他和中國運動員要努力在巴黎延續國乒榮耀，將中華體育精神傳播出去，講好中國乒乓、中國體育故事，在體育強國建設的征程上，貢獻國乒的智慧和力量。 　　

巴黎奧運會是馬龍參加的第四屆奧運會。他將參加乒乓球男團項目，如果奪金，他將以6枚金牌成為中國體育界獲得奧運金牌數量最多的運動員。此前，馬龍在國乒出征儀式上表示，重新登上奧運會舞台，讓他倍感興奮，他期待和隊友們並肩作戰，力爭把乒乓球男團冠軍拿下。 　　

現年35歲的馬龍，是首位集奧運會、世錦賽、世界杯、亞運會、亞錦賽、亞洲杯、巡迴賽總決賽、全運會單打冠軍於一身的「超級全滿貫」男子選手。

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