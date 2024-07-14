謝淑薇溫網混雙奪冠 生涯第9座大滿貫雙打金盃入袋

謝淑薇(左)與搭檔傑林斯基在溫布頓網球公開賽混雙決賽奪冠。(美聯社)

「百搭女王」、台灣職業女子網球好手謝淑薇 ，今天在溫布頓網球公開賽混雙決賽，和波蘭搭檔傑林斯基，以6比4、6比2擊敗墨西哥 組合，收下個人第9座大滿貫雙打金盃。

影片來源：YouTube@Wimbledon

包括這1座冠軍在內，謝淑薇的職業生涯已經拿下7座大滿貫女雙冠軍、2座混雙冠軍，生涯9冠讓她歷史留名。而這也是謝淑薇和傑林斯基（Jan Zielinski）自年初澳網公開賽拿下混雙冠軍後，2人搭檔的第2座大滿貫金盃。

名列大會第7種子的謝淑薇和傑林斯基，開賽首盤的第1局就破了墨西哥組合龔薩雷茲（Santiago Gonzalez）、奧爾摩斯（Giuliana Olmos）發球局，隨後雙方一路互保，謝淑薇和傑林斯基花了43分鐘拿下首盤。

第2盤謝淑薇和傑林斯基完全壓著對手打，雙方局數1比1平手時先破發成功，接著4比2領先時又再度破發形成5比2領先，關鍵第8局輪到謝淑薇發球，結果輕鬆連拿4分，僅用34分鐘就收下第2盤及比賽勝利。

謝淑薇在這場冠軍戰再度表現出她驚人的球技和沉著應變能力，比賽中不斷鼓勵、安撫27歲的傑林斯基，自己在進攻中也多次展現以柔克剛的打法，幾次精湛的後場高吊球，讓對手只能望球興嘆。

謝淑薇除了自己進攻變化莫測外，也相當會做球給隊友攻擊，就算自己無法直接得分，也讓傑林斯基的下一拍處於很好的搶分空檔。

賽後謝淑薇接受主辦單位訪問時表示，很感謝隊友帶來這麼棒的一場比賽，「我的家人、教練、朋友都在現場，每次來到溫布頓，總是令人相當感動和讚嘆。」