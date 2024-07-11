我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

改名換姓重投簡歷立得面試 非裔男告公司種族歧視

長者增加蛋白質 應多吃這食物

溫網女雙、混雙皆闖進4強 謝淑薇有望拚雙冠

中央社台北11日電
台灣網球女將謝淑薇（右）與女雙比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）。（路透）
台灣網球女將謝淑薇（右）與女雙比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）。（路透）

台灣網球女將謝淑薇今天在溫布頓網球錦標賽與波蘭搭檔傑林斯基征戰混雙8強戰，最終以2比1的盤數逆轉搶下4強門票，加上女雙也打進4強，本屆溫網有望拚雙冠。

謝淑薇於本屆溫網同樣女雙、混雙「雙線出擊」，其中女雙與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）榮膺頭號種子，不僅已經搶下4強門票，更締造個人溫網女雙跨季22連勝，而謝淑薇今天則與波蘭好手傑林斯基（Jan Zielinski）挑戰混雙賽場，期盼力拚前進4強。

面對英國名將莫瑞（Andy Murray）的哥哥傑米．莫瑞（Jamie Murray）和美國選手湯生（Taylor Townsend）的組合，「台波聯軍」首盤與對手上演激戰，在雙方皆保住發球局的情況下，只能進入搶7局分出勝負，所幸成功壓制對手，以7比6（7比2）先馳得盤。

進入次盤後，兩組人馬依舊勢均力敵，導致再度進入搶7局，「台波聯軍」頻頻製造對手回擊失誤，一度取得4比0領先，沒想到未能把握傑林斯基的2次發球機會，遭到對手逆轉，雖然化解2個局點，但仍以6比7（7比9）讓出。

來到決勝盤超級搶10，兩人開局陷入2比5落後，不過謝淑薇和傑林斯基並未放棄，不僅狀況即時回穩，一舉扳平比分，對手還出現雙發失誤，讓他們藉機擴大差距，最後傑林斯基扣球得手，「台波聯軍」以10比5成功躋身4強之列。

謝淑薇 比利 溫布頓

上一則

MLB／大谷妨礙風化？盜壘慶祝被誤會成打手槍動作 網：超狂

延伸閱讀

中國、白俄選在波蘭邊境軍演 「就在挑釁北約」

中國、白俄選在波蘭邊境軍演 「就在挑釁北約」
溫網／謝淑薇單日2勝 混雙也晉級8強

溫網／謝淑薇單日2勝 混雙也晉級8強
溫網／義大利新星首闖4強 挑戰約克維奇輝煌戰績

溫網／義大利新星首闖4強 挑戰約克維奇輝煌戰績
溫網／台好手謝淑薇 繼女雙之後 混雙也晉八強

溫網／台好手謝淑薇 繼女雙之後 混雙也晉八強

熱門新聞

遞補東京奧運獎牌頒獎，蘇炳添獲得東京奧運會男子4X100米接力銅牌。（新華社）

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

2024-07-04 09:37
美國跨性別田徑運動員妮姬‧希爾茲取得女子田徑1500公尺項目參加奧運資格。(美聯社)

巴黎奧運／跨性別選手1500米跑破紀錄 她拿奧運門票

2024-07-07 20:32
紐西蘭華裔女將孫璐璐。(歐新社)

溫網／媽媽來自香港…紐西蘭華裔女將 拍落瑞度卡努闖8強

2024-07-07 20:06
23名中國游泳選手三年前未通過禁藥檢測卻仍獲准參加東京奧運，美國展開刑事調查。圖為曾在東京奧運奪下2金的張雨霏。(新華社)

中國11泳將禁藥案仍將參加巴黎奧運 美調查、向世界泳總發傳票

2024-07-04 21:19
波特曼被邀請參加廣告拍攝。（取材自Ｘ平台）

奧運／英國品牌邀女運動員穿性感內衣宣傳理念 女泳將怒批：可恥

2024-07-08 07:47
美國體操金牌拜爾絲。（路透）

巴黎奧運／拜爾絲、詹姆斯…最值得關注12選手 中國只有她上榜

2024-07-10 21:15

超人氣

更多 >
星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人

星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人
12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」

12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%