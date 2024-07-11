溫網女雙、混雙皆闖進4強 謝淑薇有望拚雙冠

台灣網球女將謝淑薇（右）與女雙比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）。（路透）

台灣網球女將謝淑薇 今天在溫布頓 網球錦標賽與波蘭搭檔傑林斯基征戰混雙8強戰，最終以2比1的盤數逆轉搶下4強門票，加上女雙也打進4強，本屆溫網有望拚雙冠。

謝淑薇於本屆溫網同樣女雙、混雙「雙線出擊」，其中女雙與比利 時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）榮膺頭號種子，不僅已經搶下4強門票，更締造個人溫網女雙跨季22連勝，而謝淑薇今天則與波蘭好手傑林斯基（Jan Zielinski）挑戰混雙賽場，期盼力拚前進4強。

面對英國名將莫瑞（Andy Murray）的哥哥傑米．莫瑞（Jamie Murray）和美國選手湯生（Taylor Townsend）的組合，「台波聯軍」首盤與對手上演激戰，在雙方皆保住發球局的情況下，只能進入搶7局分出勝負，所幸成功壓制對手，以7比6（7比2）先馳得盤。

進入次盤後，兩組人馬依舊勢均力敵，導致再度進入搶7局，「台波聯軍」頻頻製造對手回擊失誤，一度取得4比0領先，沒想到未能把握傑林斯基的2次發球機會，遭到對手逆轉，雖然化解2個局點，但仍以6比7（7比9）讓出。

來到決勝盤超級搶10，兩人開局陷入2比5落後，不過謝淑薇和傑林斯基並未放棄，不僅狀況即時回穩，一舉扳平比分，對手還出現雙發失誤，讓他們藉機擴大差距，最後傑林斯基扣球得手，「台波聯軍」以10比5成功躋身4強之列。