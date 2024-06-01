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法網／打到巴黎凌晨3點 約克維奇逆轉奪勝 追平費德勒紀錄

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法網／打到巴黎凌晨3點 約克維奇逆轉奪勝 追平費德勒紀錄

記者曾思儒／即時報導
約克維奇生涯第369場大滿貫勝場到手。(路透)
約克維奇生涯第369場大滿貫勝場到手。(路透)

打到巴黎時間凌晨3點，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）法網第三輪上演超級戲劇逆轉勝，耗時將近4個半小時的馬拉松大戰以7：5、6：7（6：8）、2：6、6：3、6：0力退列30種子的義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti），生涯第369場大滿貫勝場到手，追平已退役的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），並列史上第一。

衛冕軍小約領銜的中央球場壓軸戰，因大會臨時硬加的另外一場賽事，開戰時已經是巴黎時間深夜，5盤打完已是巴黎時間凌晨3點08分，創下賽事最晚結束紀錄。演出逆轉勝的小約，儘管比賽中多次抱怨，還曾被主審因發球動作過慢直接改成二發，賽後仍和仍留球場的球迷一起鼓掌，歡送可敬對手離場。

37歲的小約提到，年輕15歲的對手發揮出色，今天奪勝有些幸運成分，也感謝現場球迷一起待到最後一刻。

約克維奇生涯第369場大滿貫勝場到手。(路透)
約克維奇生涯第369場大滿貫勝場到手。(路透)

兩人生涯首度交手同樣是法網，2021年第四輪對決，小約前兩盤都在「搶7」敗陣，但連追兩盤，決勝盤取得4：0領先時穆塞蒂退賽，不過去年蒙地卡羅名人賽再碰頭，穆塞蒂突破和小約對戰的勝場，3盤搶下勝利。

今天第5度對決，和3年前的法網對陣有些相似，小約首盤雖奪勝，但接續連失2盤，這時巴黎時間已經凌晨1點45分。身經百戰的小約即時調整狀態，第四盤先破發成功，決勝盤更賞給穆塞蒂「鴨蛋」，迎接歷時4小時29分鐘的史詩級大戰勝利。

迎接生涯第369勝的小約，大滿貫勝場數追平費德勒，下一戰碰阿根廷塞倫多羅（Francisco Cerundolo）有機會再締造屬於自己的網壇紀錄。

身為衛冕軍，小約今年法網至少要打進決賽才能保住球王頭銜，否則就會被義大利好手辛納（Jannik Sinner）超越；辛納若能自己打進決賽，也會成為1973年排名開始推出後的第29位球王。

法網 義大利 馬拉松

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