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感傷…納達爾法網首輪出局 球王球后齊聚見證最後一舞？

記者曾思儒／即時報導
「西班牙蠻牛」納達爾法網首輪出局。(美聯社)
「西班牙蠻牛」納達爾法網首輪出局。(美聯社)

生涯打下14座法網金盃的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），傷後回歸卻在第一輪就強碰名列第4種子的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），這場話題對決在第二日中央球場登場，納達爾第二盤雖率先破發，但錯過搶下盤數機會，最終以3：6、6：7（5：7）、3：6吞敗，在3小時又5分鐘激戰吞敗。

納達爾近年飽受傷勢困擾，去年就是因傷無緣紅土大滿貫，2024年可能是他生涯最後賽季，可能的法網「最後一舞」吸引滿滿球星，包括塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），前一戰剛奪勝的波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）、西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）都成場邊觀眾，太太也帶著小納達爾到場。

面對世界第4的澤瑞夫，納達爾首盤3：6失去，但多次好球也讓觀眾歡呼聲不斷。第二盤納達爾第5局率先破發，但第10局盤末發球局卻也遭破，最終「搶7」失守，第三盤也先遭破發，最終直落3結束今年賽事，生涯首度在紅土大滿貫「一輪遊」。

終結納達爾今年法網旅程，澤瑞夫賽後訪問提到，自己是看著納達爾的比賽長大，很高興能在法網如此美麗場地和納達爾對決3次，「我不知道該說什麼，首先要感謝納達爾，能和他對戰是莫大榮幸。」他也提到，相信今天是屬於納達爾的時刻，接著就把麥克風讓給可敬對手。

納達爾拿著麥克風和全場觀眾發表感想，他提到今天在場上的感覺很難用言語形容，但能回到最喜歡的地方，自己也全力以赴、出現過機會，或許有很大機會是最後一次在這，但仍不把話說死，「我還沒百分百確定這是最後一場法網，但我很享受，觀眾的表現不可思議。」

納達爾也預告，巴黎奧運也將在法網同樣場地舉行，目標7月再回到同樣戰場，如此宣告讓觀眾再響起一陣掌聲。

納達爾 法網 巴黎奧運

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